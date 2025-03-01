14 حاكما ديمقراطيا يصدرون بيان تضامن مع أوكرانيا

أصدر 14 حاكما ديمقراطيا في الولايات المتحدة بيانا أعربوا فيه عن التضامن مع أوكرانيا، بعد ما شهده البيت الأبيض أمس الجمعة من توبيخ قام به الرئيس دونالد ترامب لضيفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ووقع على البيان أكثر من نصف الحكام المنتمين للحزب الديمقراطي البالغ إجمالي عددهم 23 حاكما، حيث قالوا إن ترامب ونائبه جيه دي فانس استخدموا المكتب البيضاوي لـ"توبيخ" الرئيس الأوكراني بسبب "عدم ثقته في كلمة (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".

وقال الحكام في بيانهم "يجب أن يحمي الأميركيون قيمنا الديمقراطية القوية على الساحة العالمية بدلا من تقويض عمل الرئيس زيلينسكي للقتال من أجل وطنه وحرية شعبه بعد تعرض وطنه للغزو من جانب روسيا".

ووقع على البيان كل من أندي بيشير من ولاية كنتاكي، توني إيفرز (ويسكونسن)، بوب فيرجسون (واشنطن)، مورا هيلي (ماساتشوستس)، كاثي هوكول (نيويورك)، لورا كيلي (كنساس)، ميشيل لوجان جريشام (نيو مكسيكو)، جانيت ميلز (مين)، فيل مورفي (نيو جيرسي)، جي بي بريتزكر (إلينوي)، جوش شابيرو (بنسلفانيا)، جوش ستاين (كارولينا الشمالية)، تيم والز (مينيسوتا)، جريتشن ويتمر (ميشيغان).

جدير بالذكر أن العديد من الدول الغربية -تتقدمها فرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا- عبرت عن دعمها لأوكرانيا بعد ما حدث في البيت الأبيض أمس، متعهدة بالاستمرار في مساعدتها.