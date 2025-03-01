يديعوت أحرونوت: نتنياهو يريد بقاء روسيا في سوريا لمواجهة تركيا

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل سكرتيره العسكري إلى موسكو لبحث ضمان بقاء روسيا في سوريا على حساب تركيا.

وكانت وكالة رويترز كشفت نقلا عن أربعة مصادر مطلعة أن إسرائيل تسعى للضغط على الولايات المتحدة من أجل بقاء سوريا ضعيفة ومفككة ودون سلطة مركزية قوية، بما في ذلك السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية لمواجهة ما سمته النفوذ التركي المتزايد في البلاد.

وأضافت المصادر أن إسرائيل أبلغت واشنطن أن من سمتهم الحكام الإسلاميين الجدد في سوريا، المدعومين من أنقرة، يشكلون تهديدا لحدودها.

ووفقا لرويترز، فقد ذكرت ثلاثة مصادر أميركية أن إسرائيل تشعر بقلق بالغ إزاء الدور الذي تلعبه تركيا كحليف للإدارة السورية الجديدة.

وقالت الوكالة الإخبارية استنادا للمصادر الثلاثة ومصدر رابع مطلع، أن إسرائيل نقلت وجهة نظرها بشأن سوريا إلى كبار المسؤولين الأميركيين خلال اجتماعات بواشنطن في فبراير/ شباط الماضي، وفي اجتماعات لاحقة في إسرائيل مع ممثلين من الكونغرس الأميركي.