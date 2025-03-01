أخبار

يديعوت أحرونوت: نتنياهو يريد بقاء روسيا في سوريا لمواجهة تركيا

Cease-fire agreement reached in Syria's Daraa- - DARAA, SYRIA - SEPTEMBER 01: A photo shows Russian troops entering in the Syrian district of Daraa al-Balad in Syria's southern province of Daraa, Syria on September 01, 2021. A cease-fire agreement has been reached between the negotiating committee in Daraa al-Balad neighborhood in southwestern Syria and Russia following heavy shelling on the enclave by Syrian regime forces in recent days, according to local sources on Wednesday. The agreement allowed the Russian military police and a security committee affiliated with the Syrian regime into the neighborhood to cement the cease-fire, the sources said.
قوات روسية تدخل حي درعا البلد في محافظة درعا جنوب سوريا (الأناضول - أرشيف)
1/3/2025-|آخر تحديث: 1/3/202511:10 م (توقيت مكة)

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل سكرتيره العسكري إلى موسكو لبحث ضمان بقاء روسيا في سوريا على حساب تركيا.

وكانت وكالة رويترز كشفت نقلا عن أربعة مصادر مطلعة أن إسرائيل تسعى للضغط على الولايات المتحدة من أجل بقاء سوريا ضعيفة ومفككة ودون سلطة مركزية قوية، بما في ذلك السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية لمواجهة ما سمته النفوذ التركي المتزايد في البلاد.

وأضافت المصادر أن إسرائيل أبلغت واشنطن أن من سمتهم الحكام الإسلاميين الجدد في سوريا، المدعومين من أنقرة، يشكلون تهديدا لحدودها.

ووفقا لرويترز، فقد ذكرت ثلاثة مصادر أميركية أن إسرائيل تشعر بقلق بالغ إزاء الدور الذي تلعبه تركيا كحليف للإدارة السورية الجديدة.

وقالت الوكالة الإخبارية استنادا للمصادر الثلاثة ومصدر رابع مطلع، أن إسرائيل نقلت وجهة نظرها بشأن سوريا إلى كبار المسؤولين الأميركيين خلال اجتماعات بواشنطن في فبراير/ شباط الماضي، وفي اجتماعات لاحقة في إسرائيل مع ممثلين من الكونغرس الأميركي.

المصدر : وكالات + يديعوت أحرونوت

إعلان