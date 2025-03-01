ناميبيا تشيّع زعيم الاستقلال سام نجوما

اختتمت ناميبيا -اليوم السبت- مراسم تشييع زعيم استقلال البلاد، سام نجوما، التي استغرقت نحو شهر بجنازة رسمية شارك فيها الآلاف من المواطنين وكبار الشخصيات بالإضافة إلى عدد من رؤساء أفريقيا ومسؤولين أجانب آخرين.

وتوفي نجوما، زعيم حرب العصابات الذي حقق استقلال الدولة الصحراوية عن جنوب أفريقيا في عهد نظام الفصل العنصري، 9 من فبراير/شباط عن عمر يناهز 95 عاما.

وتم سحب نعشه ـالملفوف بالعلم الناميبي الأزرق والأبيض والأحمر والأخضرـ في عربة مدفع إلى مثواه الأخير في "هيروز آكر"، وهو نصب تذكاري جبلي لقتلى حرب التحرير في البلاد خارج العاصمة ويندهوك.

وحضر الجنازة، التي تم بثها مباشرة على التلفزيون الرسمي، العديد من الزعماء الأفارقة، ومن بينهم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس الأنغولي جواو لورينكو، وإيمرسون منانجاجوا من زيمبابوي، ومسؤولون أجانب، بمن فيهم رئيس البرلمان الكوبي إستيبان لازو هيرنانديز.

وافتتح رئيس ناميبيا نانجولو مبومبا مراسم التكريم ووصف نجوما بأنه "الابن الأكثر تميزا في هذه الأرض" وقال إنه كان "عملاقًا" بين الزعماء، في إشارة إلى الشخصية التي ترأست منظمة شعب الجنوب الغربي (سوابو) التي قادت النضال من أجل التحرير.

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وقال "لقد كنت رجل دولة عظيما"، مضيفا "أتمنى أن يصبح إرثك مصدر قوة بينما نواصل التمسك بأمرك بالحفاظ على وحدة الهدف".

ولم تتحدث أرملة نجوما في حفل اليوم، ولكن في كلمة قرأتها نيابة عنها في اليوم السابق، وصفته بأنه "ثابت وحازم وصادق ومنضبط".

وقالت خلال حفل تأبين اتسم بالأغاني والصلوات. "عندما غادر زوجي إلى المنفى، لم نسلم أنا وعائلتي من المصاعب. ولكن حتى في غيابه، كان حب زوجي وقوته يحيطان بنا".