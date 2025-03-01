ماذا دون ترامب وزيلينسكي على مواقع التواصل بعد المشادة؟

بعد المشادة في المكتب البيضاوي بين الرئيسين الأميركي والأوكراني قال ترامب إن زيلينسكي ليس مستعدا للسلام بينما عبر الرئيس الأوكراني عن شكره للولايات المتحدة وشعبها.

فقد قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليس مستعدا للسلام ولم يحترم المكتب البيضاوي، وأضاف في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشال" أن بإمكان الرئيس الأوكراني العودة للبيت الأبيض عندما يكون مستعدا للسلام.

وقال ترامب "لقد توصلت إلى أن الرئيس زيلينسكي، ليس مستعدا للسلام إذا شاركت الولايات المتحدة في المفاوضات، لأنه يشعر أن تدخلنا يعطيه ميزة كبيرة في المفاوضات، لا أريد ميزة، بل أريد السلام".

في المقابل شكر الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة وشعبها، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى سلام عادل ودائم وأنهم يعملون من أجل ذلك.

وقال زيلينسكي في تدوينة على موقع "إكس" "شكرا لأميركا، شكرا لدعمكم شكرا لكم على هذه الزيارة شكرا للرئيس (ترامب) والكونغرس والشعب الأميركي، وأضاف: "أوكرانيا بحاجة إلى سلام عادل ودائم، وهذا بالضبط ما نعمل من أجله".

وشهد لقاء ترامب وزيلينسكي، في البيت الأبيض، أجواءً متوترة، حيث دخل الرئيسان في نقاش حاد أمام الكاميرات، وبعد الجدل تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك، وغادر زيلينسكي، البيت الأبيض.

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واتهم ترامب ضيفه بأنه يخاطر بحياة ملايين الأشخاص، وقاطع محاولاته للرد قائلا "أنت تخاطر بحرب عالمية ثالثة، وما تفعله يعتبر عدم احترام للبلاد".

وبعد المشادة تم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا في البيت الأبيض، ولم يتم كذلك توقيع اتفاقية العناصر الأرضية النادرة التي كان من المنتظر أن يتم توقيعها أمس الجمعة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.