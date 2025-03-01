أثارت المشادة الكلامية غير المسبوقة بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأميركي دونالد ترامب في المكتب الأبيض صدمة في أوكرانيا وفي أرجاء واسعة من العالم.

وقد سارع عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في أوكرانيا إلى التضامن مع رئيسهم واعتبروا أنه كان شجاعا ولم يخطئ في تصريحاته أمام الرئيس ترامب.

وتاليا أبرز التصريحات الصادرة -حتى الآن- من المسؤولين الأوكرانيين:

رئيس الوزراء: زيلينسكي على حق

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دنيش شميغال أن "السلام من دون ضمانات مستحيل" بعد المشادة الكلامية.

وشدد شميغال عبر منصة إكس أن "الرئيس زيلينسكي كان على حق؛ فوقف إطلاق النار من دون ضمانات سيفضي إلى احتلال روسي للقارة الأوروبية برمتها".

الجيش الأوكراني: نقف إلى جانب زيلينسكي

أكد قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي أن قواته تقف إلى جانب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعد انخراط الأخير في مشادة كلامية حادة الجمعة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقال سيرسكي الذي نادرا ما يدلي بتصريحات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي إن "القوات المسلحة مع أوكرانيا ومع الشعب ومع القائد الأعلى"، مضيفا "قوتنا في وحدتنا".

مستشار زيلينسكي: موقف الرئيس صحيح

ومن جهته، قال ميخايلو بودولياك مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، إن موقف الرئيس زيلينسكي لا تشوبه شائبه ومدعوم بالحجج وصحيح تماما.

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وأضاف أن زيلينسكي قدم تفسيرات واضحة لعدم إمكانية إيقاف الحرب عبر تنازلات غير مبررة.

برلماني أوكراني: استعراض للتنمر

أما عضو البرلمان الأوكراني ليسيا فاسيلنكو للتايمز، فقال إنه كان هناك شعور عميق بالقلق يخيم على أوكرانيا مساء الجمعة، مشيرا إلى أن الآمال كانت كبيرة في أن يفضي اجتماع البيت الأبيض لاتفاق سلام.

وأضاف "أعتقد أننا شهدنا للتو جولة من التصعيد واستعراضا للتنمر".

وأكد أن ما جرى في البيت الأبيض بدا وكأنه عرض قدمه ترامب للروس.

برلماني: رئيسنا يريد سلاما لا استسلاما

وبدوره، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوكراني للجزيرة إن الشجار ليس مهما، بل الأفعال هي المهمة، منوها إلى أن الأصدقاء قد يختلفون، ولكن سيتم احتواء الموقف بسرعة حسب قوله.

وأضاف "الدعم الأميركي سيستمر ورئيسنا يريد سلاما لا استسلاما؛ فاستسلامنا لبوتين هو إعدام لنا ونحن نريد السلام عبر القوة".

أردنا اجتماعا مثمرا وأرادوا قتالا

ومن داخل الولايات المتحدة الأميركية، تحدث عضو بالوفد الأوكراني الذي حضر المحادثات لـ إي بي سي عما حدث من مشادات بين الرئيسين، قائلا، "كنا مستعدين لاجتماع مثمر لكنهم أرادوا بوضوح بدء قتال".

وكشف أن الوفد الأوكراني انتظر في غرفة منفصلة وكان مستعدا لمواصلة المفاوضات، معبرا عن اعتقاده بأن زيلينسكي تم استفزازه عمدا.

يذكر أن ترامب هاجم ضيفه ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووصف تصريحاته بأنها غير محترمة، وحذره من مغبة رفض وقف إطلاق النار مع روسيا.

وخلال حديثهما للصحافة في البيت الأبيض، خيّر ترامب زيلينسكي بين توقيع اتفاق حول المعادن أو انسحاب واشنطن من دعم كييف.

وبعد انتهاء اللقاء المتوتر، قال ترامب إنه يمكن لزيلينسكي أن يعود للبيت الأبيض مجددا عندما يكون مستعدا للسلام.

وقال ترامب إنه من قلة الاحترام أن يأتي زيلينسكي إلى البيت الأبيض ويجادل أمام وسائل الإعلام الأميركية.

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وطالبه بأن يظهر الامتنان للولايات المتحدة ويقدم لها الشكر على وقوفها في مواجهة روسيا خلال السنوات الماضية.