عاجل | القسام تبث فيديو لأسيرين بعنوان "هذا حقا غير إنساني"

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعا جديدا لثلاثة من الأسرى الذين لم تشملهم المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وهما يودعان أسيرين جرى الإفراج عنهما.

وخلال الفيديو الذي حمل عنوان "هذا حقا ليس إنسانيا"، ظهر خمسة أسرى بينهما شقيقان داخل أحد البيوت قبيل إطلاق سراح اثنين منهما.

وقال أحد الأسرى وهو يودع شقيقه الذي أطلق سراحه خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، إنه سعيد لأن شقيقه سيتحرر، مؤكدا أنه "من غير المنطقي أن يتم إطلاق سراح البعض دون البعض الآخر".

وأضاف وهو يعانق شقيقه قبل إطلاق سراجه: "أطلقوا سراح الجميع ولا تفرقوا بين الأسرى". كما خاطب شقيقه قائلا: "أبلغ أبي وأمي والجميع بأن يواصلوا التظاهر وألا يتوقفوا قبل أن توقع هذه الحكومة على المرحلة الثانية من الصفقة ويعيدوننا إلى الديار".

وتابع "أنا لا أريد الصراخ، أنا أتحدث بهدوء ولا أريد أن أسمع أنكم لا تريدون الوصول للمرحلة الثانية"، مضيفا "هل جننتم؟ أخي سيخرج وأنا سأبقى هنا، وسيبقى بقية الأشخاص المتواجدين هنا منذ عام ونصف العام".

كم شخصا تريدون قتله؟

وتساءل: "ماذا فعلتم منذ عام ونصف العام؟ كم شخصا تريدون أن تقلتوا؟ لا يهم من هو القتيل.. فلسطيني، إسرائيلي، مسلم، مسيحي. تقولون: هيا نقتل الجميع".

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وختم بالقول: "وقعوا على المرحلتين الثانية والثالثة، كفى موتا، كفى حربا، كفى تدميرا لحياة الآخرين، كفى"، مضيفا "صحيح أنني آكل وأشرب أحيانا، أحيانا أكون بخير وأحيانا لا أكون، لكنني لست بخير هنا. حماس تحافط علينا، لكن يكفي أخرجونا من هنا. أخرجوا الجميع أنا لا أستطيع البقاء".

وخاطب الأسير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: "نتنياهو كفى، لو لديك القليل من القلب أو الضمير وقع اليوم".

بدوه قال الأسير الذي كان على وشك إطلاق سراحه: "هل تريدون ترك أخي الصغير ليموت".

وختمت القسام الفيديو برسالة كتبتها بالعربية والعبرية والإنلجيزية قالت فيها "لن يعودوا إلا بصفقة.. الوقت ينفد".

وكان مقررا أن تبدأ قوات الاحتلال اليوم السبت الانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل.

لكن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قال الخميس الماضي إن إسرائيل ستحتفظ بهذه المنطقة "العازلة" على غرار ما فعلت في الجنوبين اللبناني والسوري. وهو ما أدى لتعطل بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قالت القناة 13 إن نتنياهو سيجري مشاورات مساء اليوم بشأن مفاوضات الصفقة، مشيرة إلى أنه عقد مشاورات أمس بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية ووزير الدفاع.

ونقلت القناة عن مسؤول أن العودة للحرب ليس مناورة تفاوضية وأن هناك اتفاق مع واشنطن لدعم أي تحرك إسرائيل قادم في هذا الاتجاه.

وقالت المصادر إن محادثات القاهرة لم تكن جيدة وإن اسرائيل تفكر في العودة الحرب، وإنها رفضت الانسحاب من القطاع ووقف الحرب. وأوضحت أن الوسطاء طلبوا مزيدا من الوقت.