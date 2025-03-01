زيلينسكي: من المهم سماع صوت أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن "من المهم للغاية" سماع صوت أوكرانيا وعدم نسيان معاناتها، بعد يوم من نقاش محتدم في البيت الأبيض مع نظيره الأميركي دونالد ترامب ونائبه جيه.دي فانس.

وكتب زيلينسكي -في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي- أن "معاناة أوكرانيا سُمعت ولن تنُسى لا في الحرب ولا بعدها".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن "من المهم أن يعرف الناس في أوكرانيا أنهم ليسوا وحدهم، وأن مصالحهم في ممثلة وفي كل ركن من أركان العالم".

وكان زيلينسكي حضر اجتماعا في واشنطن أمس الجمعة مع ترامب وجيه دي فانس في محاولة لكسب المزيد من الدعم لجهود كييف الحربية ضد موسكو.

لكنه غادر البيت الأبيض بشكل مبكر بعد أن تحول اللقاء إلى مواجهة كلامية غير مسبوقة مع ترامب في المكتب البيضاوي، و"تهديد" الرئيس الأميركي ضيفه بالتخلي عن أوكرانيا إذا لم يقدم تنازلات لتسوية النزاع مع روسيا.

كما لم يُوقَّع الاتفاق بشأن "الاستغلال المشترك" للثروات المعدنية الأوكرانية الذي كان على رأس ملفات زيارة زيلينسكي لواشنطن.

وألغي مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين، غير أنّ ترامب قال على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال إن ضيفه "يمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام"، في حين قال زيلينسكي إنه لا يدين لترامب باعتذار، لافتا إلى أن "من الممكن إصلاح العلاقة".