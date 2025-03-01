زيلينسكي: لم نرتكب خطأ وواشنطن أرادت صفقة المعادن بشدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حديث لقناة فوكس نيوز عقب المشادة في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب إنه لم يرتكب أي خطأ وإن المشادة ليست جيدة بالنسبة للطرفين.

وفيما يلي أبرز ما ورد في الحوار:

هذه هي الخطوة الأولى نحو الضمانات الأمنية.

أحترم الرئيس ترامب والشعب الأميركي.

المشادة ليست جيدة للجانبين.

مستعدون للسلام ولكن يجب أن نكون في موقع قوة.

سيكون من الصعب علينا وقف روسيا من دون دعم الولايات المتحدة.

يجب أن نكون صريحين ولم نرتكب خطأ.

ليست لدينا أسلحة كافية لإخراج روسيا من أوكرانيا.

موضوع استقالتي من عدمها يقرره الشعب الأوكراني فقط.

لا نضغط على الأميركيين للحصول على دعمهم ولكننا نستفسر عن ذلك فقط.

نريد السلام العادل والدائم ونريد ضمانات أمنية.

ما حدث اليوم كان موقفا صعبا لأننا كنا نتحدث بوضوح.

لا أريد أن نخسر أهم شريك لنا مثل الولايات المتحدة.

أوكرانيا تريد السلام وتريده عبر مفاوضات ونحن جاهزون.

نريد السلام وهذا سبب وجودي في الولايات المتحدة وزيارتي للرئيس ترامب.

لدينا وضع صعب في أوكرانيا ومن المهم جدا فهم ذلك.

ما حصل في البيت الأبيض لم يكن جيدا وأردت فقط أن أكون صريحا.

ترامب قال إنه سيكون وسيطا على المسافة نفسها بيننا وبين الروس ووددت أن يقف إلى جانبنا أكثر.

تلقينا 100 مليار دولار من المساعدات الأميركية ونحن منفتحون على التحقق من كيفية صرفها.

هناك أمور يجب بحثها بعيدا عن وسائل الإعلام مع احترامي للديمقراطية والإعلام الحر.

واشنطن أرادت صفقة المعادن بشدة ونحن لسنا ضدها وأردنا فقط فهم ما يتعلق بالضمانات الأمنية.

يتعين علينا أن نكون منفتحين وصادقين للغاية ولست متأكدا من أننا فعلنا أمرا سيئا.

كل شعب يصوت لرئيس بلده والأوكرانيون فقط دون غيرهم من يختارون رئيسهم.