روسيا تسيطر على قريتين شرق أوكرانيا وكييف تسقط 103 مسيرات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، سيطرة قواتها على بلدتي بورلاتسكي وسكودني في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، في المقابل قال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 103 طائرات روسية بدون طيار الليلة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية "نتيجة لعمليات هجومية نشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة الشرق الروسية، من تحرير بلدتي سكودنويه وبورلاتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زيليوني غاي وبودوبنوي وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويانفارسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وأكد البيان أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 160 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و10 سيارات، و3 قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفعية ذاتية الحركة بولندية الصنع من طراز "كراب" عيار 155 ملم، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية.

وفي سياق متصل، قالت الدفاع الروسية إن "كييف هاجمت بثلاث مسيرات محطة لضخ الغاز عبر خط أنابيب السيل التركي في إقليم كراسنودار، تزامنا مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن".

وأضافت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقط المسيرات الثلاث على مسافة آمنة، معتبرة أن الهجوم كان محاولة جديدة من كييف لوقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية.

إعلان

حرب المسيرات

في المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني عبر تطبيق تليغرام، صباح السبت، أن القوات الأوكرانية أسقطت 103 طائرات روسية بدون طيار في 12 منطقة، الليلة الماضية.

وأضاف أن حوالي 51 طائرة لم تكن تحمل متفجرات اختفت من على شاشات الرادار، وعادة ما يكون ذلك نتيجة لتشويش إلكتروني.

وأصيب 7 أشخاص على الأقل، بسبب الهجمات في مدينة خاركيف، وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، تقع شرق البلاد، بالقرب من الحدود الروسية، حسب عمدة المدينة إيهور تيريخوف.

وتم الإبلاغ أيضا عن وقوع أضرار من منطقة كييف الكبرى.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 48 طائرة بدون طيار أوكرانية في 7 مناطق روسية، وشبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، التي استولت عليها موسكو من أوكرانيا عام 2014.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.