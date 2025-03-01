حفاوة روسية بـ"صفع ترامب" زيلينسكي في البيت الأبيض

اعتبر الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تلقى"صفعة قوية"من نظيره الأميركي دونالد ترامب في لقائهما أمس، بينما تعجبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من عدم تعرض زيلينسكي للضرب في البيت الأبيض.

وكتب ميدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تطبيق تليغرام معلقا على لقاء البيت الأبيض"توبيخ قاس في المكتب البيضاوي".

أما زاخاروفا فكتبت تقول "إن عدم إقدام ترامب ونائبه جيه دي فانس على ضرب زيلينسكي خلال الاشتباك الذي جرى بثه على الهواء مباشرة هو معجزة" معتبرة أن ترامب تحلى بـ"ضبط النفس" بعدم ضرب الرئيس الأوكراني.

وكتبت على تليغرام "أكبر كذبة لزيلينسكي من بين كل أكاذيبه كانت تأكيده في البيت الأبيض أن نظام كييف عام 2022 كان وحيدا، من دون دعم" مشيرة إلى أن "امتناع ترامب وفانس عن ضرب هذه الحثالة معجزة في ضبط النفس".

وكان ترامب قد صرح عقب لقائه زيلينسكي أن الأخير غير مستعد لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، وأنه أظهر عدم احترام للولايات المتحدة.

وقال ترامب "لقد عقدنا اجتماعا مهما للغاية في البيت الأبيض وتعلمنا الكثير مما لم يكن من الممكن أن نتعلمه لولا المحادثة في ظل هذه الضغوط والظروف".

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وتابع "مدهش ما تظهره الأمور من خلال العواطف، وقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن الرئيس زيلينسكي ليس مستعدا للسلام إذا شاركت أميركا، لأنه يعتقد أن مشاركتنا تمنحه امتيازات كبيرة في المفاوضات".

وأضاف "لا أريد تقديم امتيازات لأحد، أريد السلام. لقد أهان الولايات المتحدة في المكتب البيضاوي الثمين. ويمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".