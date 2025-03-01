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الغارديان تكشف تفاصيل استشهاد طفل فلسطيني بالخليل

صورة الطفل الفلسطيني الشهيد أيمن الهيموني
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1/3/2025-|آخر تحديث: 1/3/202502:12 م (توقيت مكة)

كشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية أن لقطات لكاميرات مراقبة أظهرت مقتل الطفل أيمن الهيموني برصاص جندي إسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقطات توضح أن الطلقة التي قتلت الطفل أيمن جاءت من اتجاه جنود إسرائيليين.

بدوره، قال والد الطفل أيمن إن "جنديا إسرائيليا يتحدث العربية سخر مني مدعيا أنه أطلق النار على ابني بلا سبب".

وأضاف أن الجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار على ابنه قال له "نأمل أن تتبع ابنك".

ونقلت الغارديان عن المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال بفلسطين أن الرصاصة دخلت ظهر الطفل أيمن واستقرت في رئتيه.

كما نقلت عن عاملين في مجال حقوق الإنسان خشيتهم من ارتفاع عدد الضحايا الأطفال مع نقل جيش الاحتلال الإسرائيلي تقنيات غزة إلى الضفة.

من جانبه، قال مدير برنامج المساءلة بالحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، للجزيرة، إن ما حصل مع الهيموني يتكرر مع جميع الأطفال في فلسطين، مؤكدا أن قتل الأطفال جزء من محاولة لإخضاع الفلسطينيين.

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وأضاف أن قتل الهيموني نمط سلوكي للجنود الإسرائيليين، مشددا على أن إسرائيل تقتل الأطفال بالطائرات المسيرة.

وتابع "إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة مستمرة في انتهاك حقوق أطفال فلسطين، وتعمل على شيطنة الفلسطينيين لتبرير قتلهم".

المصدر : غارديان

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