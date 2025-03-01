الغارديان تكشف تفاصيل استشهاد طفل فلسطيني بالخليل

كشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية أن لقطات لكاميرات مراقبة أظهرت مقتل الطفل أيمن الهيموني برصاص جندي إسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقطات توضح أن الطلقة التي قتلت الطفل أيمن جاءت من اتجاه جنود إسرائيليين.

بدوره، قال والد الطفل أيمن إن "جنديا إسرائيليا يتحدث العربية سخر مني مدعيا أنه أطلق النار على ابني بلا سبب".

وأضاف أن الجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار على ابنه قال له "نأمل أن تتبع ابنك".

ورود وقُبل.. وداع مؤثر للطفل الشهـ.ـيـد أيمن الهيموني (12 عاما) الذي استـ.ـشـهـد برصاص الاحتـلال#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/fElIziGIQR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 23, 2025

ونقلت الغارديان عن المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال بفلسطين أن الرصاصة دخلت ظهر الطفل أيمن واستقرت في رئتيه.

كما نقلت عن عاملين في مجال حقوق الإنسان خشيتهم من ارتفاع عدد الضحايا الأطفال مع نقل جيش الاحتلال الإسرائيلي تقنيات غزة إلى الضفة.

من جانبه، قال مدير برنامج المساءلة بالحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، للجزيرة، إن ما حصل مع الهيموني يتكرر مع جميع الأطفال في فلسطين، مؤكدا أن قتل الأطفال جزء من محاولة لإخضاع الفلسطينيين.

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وأضاف أن قتل الهيموني نمط سلوكي للجنود الإسرائيليين، مشددا على أن إسرائيل تقتل الأطفال بالطائرات المسيرة.

وتابع "إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة مستمرة في انتهاك حقوق أطفال فلسطين، وتعمل على شيطنة الفلسطينيين لتبرير قتلهم".