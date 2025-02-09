تركيا تعلن "تحييد" 4 مسلحين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، "تحييد" 4 مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية السورية وحزب العمال الكردستاني، شمالي سوريا.

وعادة ما تستعمل وزارة الدفاع التركية كلمة "تحييد" إشارة إلى القتل.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن القوات التركية "حيّدت 4 إرهابيين من التنظيم أطلقوا نيرانا استفزازية لزعزعة الأمن والأمان في منطقة عملية نبع السلام شمالي سوريا".

وأكدت الوزارة أن الجيش التركي "سيواصل الرد على استفزازات الإرهابيين وهجماتهم"، حسب البيان.

وتعد تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

ونفذت القوات التركية، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عدة عمليات عسكرية شمال سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019، ضد تنظيمي الدولة الإسلامية وحدات حماية الشعب، وحزب العمال الكردستاني.

وتقول أنقرة إن هذه العمليات تأتي في إطار مكافحة تنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني)، الذي تصنفه "إرهابيا"، وتتهمه باستهداف قواتها ومواطنيها.