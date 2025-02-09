وزير خارجية مصر يزور واشنطن بعد إعلان ترامب خطة تهجير غزة

قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد إن الوزير بدر عبد العاطي توجه اليوم الأحد إلى واشنطن في زيارة رسمية، وذلك في أعقاب اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل أهل غزة إلى دول عربية من بينها مصر والأردن، وتأكيد القاهرة رفضها أي إجراءات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن الزيارة تأتي "في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتشاور بشأن التطورات الإقليمية"، من دون أن تشير إلى خطة ترامب.

وجاء في البيان أيضا أن الوزير عبد العاطي سيلتقي خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة وأعضاء الكونغرس.

وكان الرئيس ترامب قال إنه طلب من ملك الأردن عبد الله الثاني أن تستقبل بلاده عددا من سكان قطاع غزة. كما نُقل عنه قولُه إنه يود أن تستقبل مصر أشخاصا من القطاع أيضا، مضيفا أنه سيتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الخارجية المصرية إن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير/شباط الجاري لبحث التطورات الخطيرة حيال القضية الفلسطينية.

كما قالت مصر أول أمس الجمعة، إنها تكثف اتصالاتها مع الدول العربية ومنها الأردن والسعودية والإمارات لتأكيد الرفض في المنطقة لتهجير الفلسطينيين، بعد أن قال ترامب إن عليهم الرحيل من غزة.

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وذكر بيان لوزارة الخارجية أن الوزير بدر عبد العاطي على اتصال بنظرائه من 11 دولة، مجددا "التأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى".

وقد لاقت خطة ترامب بأن تتولى بلاده السيطرة على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد نقل الفلسطينيين إلى بلاد أخرى منها مصر والأردن؛ تنديدا واسعا عربيا ودوليا.