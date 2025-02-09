إسقاط مسيّرات بروسيا وأوكرانيا وأنباء عن اتصال بين ترامب وبوتين

شن الجيشان الأوكراني والروسي هجمات متبادلة، واعترضا ودمرا طائرات مسيرة، وسط تقارير عن محادثة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب.

وقال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إن الدفاعات الجوية أسقطت 70 طائرة مسيرة من أصل 151 أطلقتها روسيا ليلا.

وأضاف سلاح الجو في بيان أن 74 طائرة مسيرة أخرى لم تصل إلى أهدافها بسبب تشويش إلكتروني على الأرجح، في حين لا تزال طائرتان مسيرتان في الجو.

في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت 35 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل ودمرتها.

وأضافت الوزارة، في منشور على تطبيق تليغرام، أن نصف الطائرات دُمر تقريبا فوق منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا، في حين تم اعتراض بقية الطائرات فوق مناطق أخرى مختلفة في غرب وجنوب روسيا.

مباحثات

ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة نيويورك بوست عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إنه تحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وعندما سأل الصحفيون ترامب على متن طائرة الرئاسة عن عدد المرات التي تحدث فيها إلى بوتين، قال "من الأفضل ألا أقول"، مشيرا إلى أن "بوتين يرغب في عدم سقوط المزيد من القتلى".

إعلان

بدورها، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله اليوم الأحد إنه ليس بوسعه أن "يؤكد أو ينفي" التقارير عن محادثة بين بوتين وترامب.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين مستعد لإجراء مكالمة هاتفية مع ترامب، وإن موسكو تنتظر كلمة من واشنطن بأنها مستعدة أيضا.

وقال ترامب أول أمس الجمعة إنه من المحتمل أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال أيام لمناقشة إنهاء الحرب.

وفي تصريحات لصحيفة نيويورك بوست، قال ترامب إنه "كانت له دائما علاقات جيدة ببوتين" وإن لديه خطة ملموسة لإنهاء الحرب.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلا في شؤونها.