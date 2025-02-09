شاهد.. قوات الاحتلال تحرق مقتنياتها خلال الانسحاب من نتساريم

أظهرت مشاهد بثتها قناة الجزيرة قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي بإحراق تجهيزات عسكرية أثناء انسحابهم من محور نتساريم، الذي يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي سيبدأ عملية الانسحاب من المحور عند الساعة السادسة من صباح غد بالتوقيت المحلي، وذلك بموجب تفاهمات تنص على إتمام عملية الانسحاب في اليوم الـ22 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وكان جيش الاحتلال قد أنشأ محور نتساريم، الممتد من كيبوتس "بئيري" في غلاف غزة إلى البحر الأبيض المتوسط، بطول 8 كيلومترات وعرض 7 كيلومترات، بهدف عزل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، وتأمين تحركات قواته بين مناطق التمركز العسكرية.

ويُعرف المحور إسرائيليًا بأنه كان مركز العمليات العسكرية التي أعقبت الاجتياح البري لقطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث لعب دورا رئيسيا في تقسيم القطاع جغرافيا واجتماعيا، مما أدى إلى عزل آلاف العائلات وتأزيم الأوضاع الإنسانية في المناطق الشمالية.

وفي مقطع مصوّر بثّته القناة الإسرائيلية الـ12، ظهر ضابط في جيش الاحتلال وهو يصدر تعليماته لقواته بالانسحاب من المحور، مشيرا إلى أن الجيش "سيعود قريبا".

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ورغم عدم صدور أي بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي حول الانسحاب، فإن تفكيك القواعد العسكرية الإسرائيلية في المحور يأتي ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار، بعد تنفيذ الدفعة الخامسة من الاتفاق بسلاسة، وفقًا لمصادر إعلامية عبرية.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، يتم في الأولى التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة كل من قطر ومصر والولايات المتحدة.