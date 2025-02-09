قائد أمن مستوطنة يصادر أسلحة لعناصر أمن السلطة في رام الله

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن قائد أمن بمستوطنة "تلمون" في الضفة الغربية، دخل مدينة رام الله وواجه عناصر شرطة فلسطينيين وصادر أسلحتهم.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن قائد الأمن بمستوطنة تلمون دخل حي الريحان في رام الله حيث يسكن كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الحادثة تهدد بوقف التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة.

مسؤول الأمن في مستوطنة تلمون بمنطقة بنيامين دخل برفقة سائق مرافق إلى حي ريحان في رام الله حيث يقيم كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، بمن فيهم رئيس الوزراء الفلسطيني . وأوقفا مركبة تابعة للشرطة الفلسطينية، وصادرا أسلحتهم، وبحسب الجيش الإسرائيلي، اعتديا جسديًا على أحد عناصر… pic.twitter.com/60bZga7gak — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 8, 2025

وقد نقلت منصات فلسطينية عن مصادر إسرائيلية قولها إن مسؤول الأمن في مستوطنة "تلمون" اقتحم وسط رام الله مرتديا زيه العسكري يوم أمس السبت.

وأضافت تلك المصادر أن المسؤول الأمني اعترض أفراد شرطة السلطة الفلسطينية وصادر أسلحتهم قبل أن يعود إلى المستوطنة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي "فتح تحقيقا" في الحادثة.

كما أوردت منصات "توضيحا" من شرطة السلطة قالت فيه "كنا نلاحق مروّجي مخدرات في نهاية ضاحية الريحان برام الله حين اعترضتنا دورية إسرائيلية، ولم يصادروا أي سلاح".

الناطق باسم أجهزة أمن السلطة، أنور رجب: "انسحبنا من محيط مخيم جنين تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية، ولتجنب مواجهة شاملة مع الاحتلال". pic.twitter.com/p290peCStG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 21, 2025

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ويأتي ذلك في أعقاب حملات شنتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ضد المقاومين في مناطق بالضفة، لا سيما مخيم جنين ضمن عملية "حماية وطن".

وقال الناطق باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، في وقت سابق، إن حملتهم تستهدف من وصفهم بالخارجين عن القانون في مدينة جنين ومخيمها.

كما أكد رجب تجنبهم المواجهة الشاملة والمباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي "تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية"، وفق ما نقلته منصات فلسطينية عن مقابلة تلفزيونية له.

وقد اشتعلت شرارة المواجهات أكثر من مرة في جنين، قتل خلالها مالا يقل عن 16 شخصا منذ الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينهم مدنيون وعناصر أمن، ضمن اشتباكات تتجدد بين مقاومين وعناصر أمن السلطة زادت مؤخرا مع اعتداءات المستوطنين بالضفة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.