ترامب يستعجل صفقة أسلحة لإسرائيل بـ8 مليارات دولار

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وزارة الخارجية الأميركية أخطرت الكونغرس رسميا بأنها ستمضي في بيع أسلحة لإسرائيل بأكثر من 8 مليارات دولار، متجاوزة بذلك إجراءات المراجعة غير الرسمية الجارية بإحدى لجان مجلس النواب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد يومين فقط من استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وإعلانه أن الولايات المتحدة سوف "تسيطر" على قطاع غزة، وستحوله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وتم إخطار الكونغرس يوم الخميس الماضي، وفي اليوم نفسه أصدرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بيانين، أعلنت في أحدهما أنها ستبيع إسرائيل 3 آلاف صاروخ جو أرض من طراز "هيلفاير" بقيمة 660 مليون دولار، وقالت في الآخر إنها سترسل قنابل ومعدات توجيه بقيمة 7.75 مليارات دولار.

ولم يصدر البنتاغون بيانا بشأن بيع قذائف المدفعية، لأنها تعد ضمن المبيعات التجارية المباشرة التي لا تتطلب إصدار بيان تفصيلي. وفي المجمل تبلغ قيمة هذه المبيعات أكثر من 8 مليارات دولار.

وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أعلنت عن هذه الصفقة أوائل يناير/كانون الثاني الماضي ثم أحالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لإجراء مراجعة غير رسمية.

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وخلال المراجعة يستطيع أعضاء الكونغرس توجيه أسئلة مفصلة لوزارة الخارجية بشأن مبيعات الأسلحة قبل اتخاذ قرار بشأن الموافقة عليها.

وأوضحت نيويورك تايمز أن أرفع عضوين جمهوريين في اللجنتين وافقا على الصفقة وكذلك العضو الديمقراطي في لجنة مجلس الشيوخ، لكن النائب غريغوري ميكس العضو في لجنة مجلس النواب قرر توجيه مزيد من الأسلحة ضمن عملية المراجعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حكم المؤكد أن تمضي هذه المبيعات من دون عوائق، لأن عرقلتها تتطلب أغلبية الثلثين في كلا المجلسين بالكونغرس.

وتعد الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل في حربها على غزة، حيث أمدتها بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر عبر جسر جوي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ورفضت الإقرار بأن ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي في القطاع يمثل إبادة جماعية وفقا لما وثقته تقارير دولية.