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حماس تتحدى خطة ترامب لغزة واستطلاع يظهر رفض الأميركيين

Or Levy, Eli Sharabi and Ohad Ben Ami, hostages held in Gaza since the deadly October 7, 2023 attack, are released by Hamas militants as part of a ceasefire and a hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel in Deir Al-Balah in the central Gaza Strip, February 8, 2025. REUTERS/Hatem Khaled
جانب من تسليم حماس لأسرى إسرائيليين أمس السبت حيث كتبت الحركة "نحن اليوم التالي" في إشارة إلى سيطرتها على القطاع (رويترز)
9/2/2025-|آخر تحديث: 9/2/202507:55 م (توقيت مكة)

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن ما لم يحققه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لن يحققه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالصفقات العقارية، وفي حين رأت واشنطن أن أحدا لم يقدم خطة أفضل من ترامب بشأن غزة، أظهر استطلاع أميركي رفض الأغلبية للفكرة.

وأوضحت حماس -في بيان- أن "ما لم يحققه الاحتلال خلال 15 شهرا من التجويع والإبادة والتدمير، لن يحققه ترامب عبر السمسرة والصفقات".

وأضافت الحركة أن "غزة ستبقى أرضا محررة بسواعد أهلها ومجاهديها، ومُحرّمة على الغزاة المحتلين وعلى أي قوة خارجية".

وأشارت حماس إلى أن كل محاولات الاحتلال لبسط السيطرة العسكرية على قطاع غزة وتقسيمه باءت بالفشل أمام بسالة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني.

وذكر البيان أن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم "يمثل استكمالا لفشل أهداف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن عودة النازحين واستمرار عمليات تبادل الأسرى والانسحاب من نتساريم "يدحض كذبة نتنياهو ووهمه بتحقيق النصر الكامل".

"أفضل خطة"

من جانب آخر، قال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز إن "ترامب قدّم خطة تعالج وضع مليوني شخص بغزة يعيشون بين الأنقاض، ولم يقدم أحد خطة أفضل".

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وشدد والتز -في حديث لشبكة "إن بي سي" الإخبارية- على أن "إسرائيل ستدمر حماس إن لم تحترم الاتفاق، وترامب يرى الأمر من منظور عملي"، على حد قوله.

وفي السياق، ذكر استطلاع لشبكة "سي بي إس" الأميركية أن 47% يرون أن سيطرة الولايات المتحدة على غزة فكرة سيئة، في حين يراها 13% جيدة.

وأظهر الاستطلاع أن 54% يؤيدون تعامل ترامب مع الصراع بين إسرائيل وحماس.

This handout picture released by the Israeli army on July 17, 2024 shows the Commander of US Central Command (CENTCOM), General Michael Erik Kurilla (R) attending a meeting with Israeli army Chief of General Staff Lieutenant General Herzi Halevi (C) and Northern Command commanding officer Major-General Ori Gordin (L) at an undisclosed location. (Photo by Israeli Army / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT / ISRAELI ARMY' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==
لقاء سابق للجنرال الأميركي مايكل كوريلا (يمين) مع رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي (الفرنسية)

تأجيل زيارة

وعلى صعيد الولايات المتحدة أيضا، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قائد القيادة الوسطى بالجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا ألغى زيارة كان مخططا لها لقطاع غزة، وهي أول زيارة لضابط أميركي كبير القطاع منذ بداية الحرب.

وأضافت الإذاعة أن إلغاء زيارة كوريلا جاءت على خلفية إعلان ترامب عن خطته تهجير سكان القطاع، مشيرة إلى أن قائد القيادة الوسطى فضّل عدم زيارة غزة خلال هذه الفترة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن كوريلا عقد بدلا من ذلك اجتماعات في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، كما قام بجولة وتفحص بطارية الدفاع الجوي الأميركية "ثاد" المتمركزة في إسرائيل.

المصدر : الجزيرة

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