تعرف على الأسرى ذوي المؤبدات الذين شملتهم الدفعة الخامسة من التبادل

شملت الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم أمس السبت عددا من المحكومين بالمؤبدات والسجن مدى الحياة، وقد أمضى بعضهم أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال.

ووفقا لتقرير معلوماتي نشرته الجزيرة، فقد تم إطلاق سراح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جمال الطويل الذي اعتقل عام 2021 وحكم عليه بالسجن الإداري.

وتم أيضا إطلاق سراح الأسير إياد أبو خشيدم الذي اعتقل عام 2004 بتهمة قيادة كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- في الضفة الغربية، وحكم عليه بالسجن 18 مؤبدا (مدى الحياة).

كما تم إطلاق سراح الأسير شادي البرغوثي الذي اعتقل عام 2004 بتهمة تنفيذ عمليات داخل إسرائيل، وحكم عليه بالسجن 27 عاما.

ومن بين المحررين في الدفعة الخامسة أيضا، الأسير يوسف المبحوح الذي اعتقل عام 2019 بتهمة تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال، وحكم عليه بالسجن 18 عاما.

وأطلق أيضا سراح الأسير عبد العظيم حسن الذي اعتقل عام 2000 وصدر بحقه حكم بالحبس 33 عاما. كما أطلق سراح مالك أحمد حلس المعتقل منذ 2008 بتهمة الانضمام لكتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة فتح– وحكم بالسجن 20 عاما.

وشملت الدفعة الخامسة أيضا الأسير علي الحروب المعتقل منذ العام 2010 والمحكوم بالسجن 25 عاما، وهو مريض بالسرطان وتعرض للإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال.

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وأخيرا، شملت الدفعة الخامسة الأسير حاتم الجيوسي -وهو من مؤسسي كتائب شهداء الأقصى- وجرى اعتقاله عام 2003، وكان محكوما بالسجن 6 مؤبدات.