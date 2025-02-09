الاحتلال يبعد صحفيا مقدسيا عن المسجد الأقصى

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، صحفيا مقدسيا عن المسجد الأقصى، في وقت شارك فيه عشرات المستوطنين في اقتحام المسجد.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في مدينة القدس المحتلة إن قوات الاحتلال "سلمت الصحفي سيف القواسمي قرار إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد".

وأشار المركز إلى استدعاء الصحفي المقدسي للتحقيق لدى شرطة الاحتلال في المدينة المحتلة.

يأتي ذلك بعد أيام من قرارات مماثلة استهدفت 4 من الأسرى المحررين في صفقة "طوفان الأحرار" وهم: رشيد رشق، ومحمد صباح، وموسى عجلوني، ومحمود عبد اللطيف، وجميعهم من محرري الدفعة الثالثة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل.

📷 مخابرات الاحتلال تسلم المصور الصحفي سيف القواسمي من القدس المحتلة قرارًا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد.#الضفة_الغربية #طوفان_الأقصى #قطاع_غزة pic.twitter.com/rx4S6wTqjT — وكالة قدس برس (@qudspressagency) February 9, 2025

في المقابل، ذكرت محافظة القدس، في بيان صحفي، أن 217 مستوطنا شاركوا في اقتحام المسجد الأقصى على فترتين قبل وبعد ظهر اليوم الأحد.

وأشارت إلى مشاركة المتطرف يهودا غليك في اقتحام المسجد الأقصى "وأداء طقوس تلمودية علنية بشكل جماعي وسط حراسة الاحتلال".

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ووفق معطيات المحافظة، شارك في اقتحام المسجد الأقصى خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي 5913 مستوطنا، بعضهم أدى طقوسا تلمودية.