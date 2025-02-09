القدس
أخبار|فلسطين

الاحتلال يبعد صحفيا مقدسيا عن المسجد الأقصى

صور صلاة الجمعة من المسجد الأقصى المبارك وقد توافد اليه اكثر من 10 الاف مصل بحسب الاوقاف الاسلامية وذلك بعد الدعوات المقدسية بفك حصاره، وهو العدد الأكبر منذ التضييق والحصار الذي يتعرض له منذ السابع من اكتوبر
الاحتلال ينتهج سياسة إبعاد المقدسيين عن الأقصى ويفتحه للمستوطنين (الجزيرة)
9/2/2025

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، صحفيا مقدسيا عن المسجد الأقصى، في وقت شارك فيه عشرات المستوطنين في اقتحام المسجد.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في مدينة القدس المحتلة إن قوات الاحتلال "سلمت الصحفي سيف القواسمي قرار إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد".

وأشار المركز إلى استدعاء الصحفي المقدسي للتحقيق لدى شرطة الاحتلال في المدينة المحتلة.

يأتي ذلك بعد أيام من قرارات مماثلة استهدفت 4 من الأسرى المحررين في صفقة "طوفان الأحرار" وهم: رشيد رشق، ومحمد صباح، وموسى عجلوني، ومحمود عبد اللطيف، وجميعهم من محرري الدفعة الثالثة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل.

في المقابل، ذكرت محافظة القدس، في بيان صحفي، أن 217 مستوطنا شاركوا في اقتحام المسجد الأقصى على فترتين قبل وبعد ظهر اليوم الأحد.

وأشارت إلى مشاركة المتطرف يهودا غليك في اقتحام المسجد الأقصى "وأداء طقوس تلمودية علنية بشكل جماعي وسط حراسة الاحتلال".

إعلان

ووفق معطيات المحافظة، شارك في اقتحام المسجد الأقصى خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي 5913 مستوطنا، بعضهم أدى طقوسا تلمودية.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

إعلان