الرياض تستنكر ورفض عربي وإسلامي لدعوة نتنياهو إقامة دولة فلسطينية بالسعودية

رفضت دول عربية ومنظمة التعاون الإسلامي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي دعا فيها إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية واعتبرتها "عنصرية ومنفلتة"، مؤكدة أن "أمن المملكة خط أحمر".

جاء ذلك في مواقف رسمية صادرة عن كل من مصر والإمارات والسودان وفلسطين، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

كما أكدت وزارة الخارجية السعودية "رفضها القاطع" لتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، قائلة إنها تستهدف صرف النظر عن جرائم الاحتلال المتتالية في غزة.

وشددت -في بيان لها- على أن "حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخا ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين".

كما ثمنت الوزارة "ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وهي مواقف تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية".

"مجرد وقاحة".. كاتب ومحلل سياسي ردا على تصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي #السعودية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/l9FiDJg0jx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2025

مواقف عربية

وقد أدانت مصر -في بيان لوزارة الخارجية- "بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة والمرفوضة جملة وتفصيلا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي التي تحرض ضد السعودية وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية".

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وأكدت أن "السعودية واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، ويعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه".

كما أعربت الإمارات عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات غير المقبولة والمستفزة لنتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي السعودية".

وأعربت وزارة الخارجية السودانية عن استنكارها "للتصريحات غير المسؤولة الصادرة من الحكومة الإسرائيلية بخصوص المملكة السعودية وما تضمنته من مساس بسيادتها وتحد للقوانين والأعراف الدولية".

وأضافت أن "الحديث عن إقامة دولة فلسطينية داخل الأراضي السعودية، لا يعد فقط انتهاكا لسيادة المملكة السعودية، بل يمثل تماديا من إسرائيل في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وخرق قواعد القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة".

كما أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الموقف الإسرائيلي الذي يستهدف المملكة السعودية وسيادتها، والذي يدعو لإقامة دولة فلسطينية على أراضيها.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان بـ "أشد العبارات التصريحات المرفوضة وغير المسؤولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي التي دعا فيها إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية".

واعتبرت المنظمة أن "هذه التصريحات العنصرية تأتي في إطار مواصلة إنكار إسرائيل، قوة الاحتلال، للحقوق التاريخية والسياسية والقانونية للشعب الفلسطيني الأصيل في وطنه".

نتنياهو: السعوديون قادرون على إقامة دولة فلسطينية في #السعودية فهم يملكون الكثير من الأراضي هناك pic.twitter.com/m7n08RRimd — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 7, 2025

تصريحات نتنياهو

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال -في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية أمس الأول الجمعة- إن "لدى السعودية ما يكفي من الأراضي لتوفير دولة للفلسطينيين"، وفق ما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست.

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ولدى سؤاله عن إقامة دولة فلسطينية كشرط للتطبيع مع السعودية، قال نتنياهو "لن أبرم اتفاقا من شأنه أن يعرض إسرائيل للخطر".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اقترح بدوره سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلاءه من سكانه لتطوير مشاريع عقارية فيه، ثم عاد وقال إنه ليس مستعجلا في تنفيذ مقترحه.

كما روج منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.