الاحتلال يحاصر مخيم نور شمس بالضفة وسط انفجارات وإطلاق نار

قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية فجر اليوم الأحد، فيما سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار داخل المخيم.

وأفادت المصادر بأن جيش الاحتلال دفع بقوات كبيرة نحو المخيم مصحوبة بجرافات ثقيلة، كما نشر قناصته في المنطقة وسط تحليق لطيران الاستطلاع.

في غضون ذلك، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال يمنع طواقمه من دخول مخيم نور شمس بعد تلقيها بلاغا بوجود إصابات.