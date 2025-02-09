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الاحتلال يحاصر مخيم نور شمس بالضفة وسط انفجارات وإطلاق نار

Israeli soldiers operate during a raid in the Nur Shams camp for Palestinian refugees near the city of Tulkarem in the Israeli-occupied West Bank on August 28, 2024. - At least 10 Palestinians were killed in Israeli raids and strikes in several towns in the north of the occupied West Bank, a spokesman for the Red Crescent said on August 28. The operation comes two days after Israel said it carried out an air strike on the West Bank that the Palestinian Authority reported killed five people. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)
جنود الاحتلال خلال هجوم سابق على مخيم نور شمس في أغسطس/آب الماضي (الفرنسية)
9/2/2025-|آخر تحديث: 9/2/202506:11 ص (توقيت مكة)

قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية فجر اليوم الأحد، فيما سُمع دوي انفجارات وإطلاق نار داخل المخيم.

وأفادت المصادر بأن جيش الاحتلال دفع بقوات كبيرة نحو المخيم مصحوبة بجرافات ثقيلة، كما نشر قناصته في المنطقة وسط تحليق لطيران الاستطلاع.

في غضون ذلك، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال يمنع طواقمه من دخول مخيم نور شمس بعد تلقيها بلاغا بوجود إصابات.

المصدر : الجزيرة

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