إيلي كوهين: من يريد إقامة دولة فلسطينية فليقمها في بلده

دعا وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين مَن يريد إقامة دولة فلسطينية إلى "إقامتها في بلده"، على حد قوله، وذلك بعد يومين من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب خلالها ببناء دولة فلسطينية على الأراضي السعودية.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لإذاعة الجيش إن "من يريد إقامة دولة فلسطينية يمكنه إقامتها في بلده، ولن نعترض".

وأضاف كوهين أن هناك دولا عربية ذات مساحة شاسعة ومن الممكن إقامة دولة فلسطينية فيها.

ويوم الجمعة الماضي، قال نتنياهو إن "السعودية لديها مساحات شاسعة وبإمكانها إقامة دولة فلسطينية عليها"، وذلك ردا على سؤال لمذيع القناة الـ14 الإسرائيلية، بشأن تمسك الرياض بإقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

ولاقت تصريحات نتنياهو رفضا من دول عربية عديدة بالإضافة إلى مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

"تصريحات عدائية"

وقالت حماس -في بيان اليوم الأحد- إنها تعتبرها "تصريحات عدائية بحق المملكة وشعبنا الفلسطيني، وتعكس نهجا استعلائيا، وعقلية استعمارية تتجاهل الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض".

كما أثنت على الموقف السعودي الرافض لهذه "التصريحات غير المسؤولة والوقحة، التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الأعراف الدبلوماسية".

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ودعت الحركة إلى "موقف عربي موحد يتصدى لهذه التصريحات الاستعمارية التي تعكس الأطماع التوسعية للاحتلال في منطقتنا العربية، وضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لإرغامه على وقف عدوانه المستمر ضد شعبنا وأمتنا".

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أيام من حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، وأن السعودية لم تعد تشترط تأسيس دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.