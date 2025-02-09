إسرائيل تعلن عن مناورات عسكرية بالضفة والجولان والبحر الميت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيبدأ مناورات عسكرية اليوم الأحد تشمل مناطق في الضفة الغربية وغور الأردن ومنطقة البحر الميت والجولان السوري.

وقال الجيش في بيان إنه "كجزء من هذه المناورات ستُسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار وحركة المركبات العسكرية".

وقال البيان إن على الإسرائيليين ألا يخافوا من وقوع حدث أمني خلال سماعهم لتلك الانفجارات ودوي إطلاق النار.

وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين وتهجير آلاف العائلات وخلفت دمارا واسعا في البنية التحتية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس السبت إن "حكومة الاحتلال تستغل دعوات تهجير شعبنا من قطاع غزة لتعميق وتوسيع تهجيره من المخيمات في الضفة وتغيير معالمها وواقعها".

وحذرت الوزارة من استمرار قوات الاحتلال في "ارتكاب جريمة التطهير العرقي وفرض الترحيل والنزوح القسري لأبناء شعبنا من مخيمات شمال الضفة وتفريغها من سكانها، كما هو الحال في مخيمات جنين وطولكرم والفارعة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف".