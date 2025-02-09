قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إنه لا جدوى من مناقشة ما قاله نظيره الأميركي دونالد ترامب بشأن خطة للسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانها.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي: "من وجهة نظرنا، لا يوجد شيء يستحق الحديث عنه بشأن المقترحات التي طرحتها الإدارة الأميركية الجديدة بشأن غزة تحت ضغط اللوبي الصهيوني".

وشدد على أن "هذه الخطة عبثية تماما"، و"لا أحد يملك السلطة لإخراج شعب غزة من وطنه. شعب غزة سيواصل البقاء والعيش فيها وحمايتها".

وقال: "لا أحد يملك إخراج شعب غزة من وطنه الأبدي الذي ظل قائما لآلاف السنين.. وفلسطين بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ملك للفلسطينيين".

وكان ترامب تحدث مؤخرا عن خطة لتهجير سكان غزة وسيطرة أميركية على القطاع، وهو ما رحبت به إسرائيل على الفور.

لكن الدول العربية والأوروبية، رفضت خطة التهجير، وشددت على أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

في ذات السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.