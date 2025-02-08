من داخل الأنفاق.. القسام تنشر مراحل تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى

نشرت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صورا حصرية لعملية تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين، التي جرت اليوم السبت في دير البلح وسط قطاع غزة.

وبدأت الصور بقيام أحد مقاتلي القسام بفض خطاب وإبلاغ الأسرى الثلاثة -الذين كانوا معه داخل أحد الأنفاق– وهم أوهاد بن عامي، وإيلي شعربي، وأور ليفي، بقرار إطلاق سراحهم.

وأبدى الأسرى الثلاثة فرحة بنبأ إطلاق سراحهم، وتحدثوا باللغة العبرية إلى الكاميرا التي كانت تصورهم، قبل أن يستلموا ملابس تحمل اسم وصورة كل واحد منهم.

وارتدى الثلاثة ملابسهم داخل النفق تم تلقوا تعليمات من المقاتلين بالتحرك للخارج رفقة حراسهم من فرقة الظل. وبدا أنهم قطعوا مسافة معقدة وليست قصيرة تحت الأرض.

تسليم الأسرى للنخبة القسامية

وبعد ذلك، ظهرت سيارات بيضاء في أرض زراعية، وتم إنزال الأسرى منها ونقلهم إلى سيارات أخرى يشرف عليها مقاتلون من وحدة النخبة القسامية التي أوصلتهم بدورها إلى موقع التسليم.

وأظهرت الصور أيضا تبادل الأسرى أحاديث مع الحراسة التي كانت ترافقهم داخل السيارة حتى وصولهم إلى مكان تسليمهم في وسط القطاع.

وكان الثلاثة قد وجهوا الشكر للقسام خلال مراسم تسليمهم، وقالوا إنهم بقوا على قيد الحياة بفضل هؤلاء المقاتلين، وأعربوا عن غضبهم من الحكومة الإسرائيلية، التي وصفوها بالفاشلة.