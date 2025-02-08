غزة والبنتاغون وبايدن.. ترامب يواصل مسلسل التصريحات المثيرة للجدل

يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب صنع الحدث منذ تنصيبه يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك باتخاذ عدد كبير من القرارات أغلبها أصبح مثار جدل في العالم، لاسيما تصريحاته بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وفرض الرسوم الضريبية على عدد من الدول، والسعي لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

غزة.. صفقة عقارية

قال الرئيس الأميركي إنه "ليس مستعجلا" فيما يخص تنفيذ خطته المثيرة للجدل بشأن الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، حيث استضاف رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، أن خطته التي وصفها بأنها "صفقة عقارية" قد "حظيت بترحيب كبير".

ومن غير الواضح إلى من كان يشير بقوله بعد أن قوبلت خطته بانتقادات من قبل قادة إقليميين وحلفاء مقربين وبعض أقرب حلفائه الجمهوريين في الكونغرس.

مراجعة نفقات وزارة الدفاع

أعلن الرئيس الأميركي أنه كلّف إيلون ماسك، الذي عيّنه على رأس وزارة الكفاءة الحكومية، بإجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع وقطاعات حكومية أخرى.

ولدى سؤاله إن كان القطاع الدفاعي مدرجا في أجندة ماسك لخفض النفقات، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه أعطى توجيهاته لماسك بتفتيش وزارتي التعليم والبنتاغون، حيث هناك "أمور في غاية السوء"، حسب تعبيره.

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بايدن.. أنت مطرود!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء حق الرئيس السابق جو بايدن في الاطلاع على المعلومات الحكومية السرية وتلقي الإحاطات الاستخباراتية اليومية.

وقال ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إنه ليست هناك حاجة لاستمرار جو بايدن في الحصول على معلومات حكومية سرية.

وأضاف أن "بايدن سنّ هذه السابقة عندما حرمني عام 2021 من الإحاطات الاستخباراتية اليومية".

وأوضح ترامب أنه "حسب تقرير لوزارة العدل في عهد بايدن، فإنه يعاني من ضعف الذاكرة ولا يمكن الوثوق به في المعلومات الحساسة، وإنني سأحمي أمننا القومي دائما، وبايدن مطرود".

إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية

أعلن ترامب أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" يجب أن تُغلق، في تصعيد جديد لحملته على هذه الهيئة الحكومية.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشيال" أنّ "الفساد بلغ مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!" متحدثا عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأضاف أن "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تثير حالا من الجنون لدى اليسار الراديكالي.. فيها كثير من الاحتيال، لا يمكن تفسيره إطلاقا".

وقف مساعدات لجنوب أفريقيا

وقّع ترامب أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات المالية لدولة جنوب أفريقيا، وهاجم سياسة بريتوريا الخارجية لاسيما فيما يتعلق بملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وأوضح البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي يستهدف التعامل مع ما سماها "الأفعال الفظيعة" في جنوب أفريقيا بشأن مصادرة أراض زراعية لأقليات عرقية، في إشارة إلى المزارعين البيض.

كما أشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيتم العمل على خطة لاستقبال مزارعين جنوب أفريقيين وأسرهم كلاجئين.

وقال ترامب إن هناك سياسات حكومية لا حصر لها في جنوب أفريقيا تهدف إلى تقويض تكافؤ الفرص في التوظيف والتعليم والأعمال التجارية.