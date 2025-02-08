الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم السبت تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة أتت على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية.

وأوردت الرئاسة -في بيان- أن "الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقع مع الرئيس المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا".

وأعلن الأمين العام لرئاسة الحكومة اللبنانية محمود مكية أنه جرى تسمية نواف سلام رئيسا لمجلس الوزراء في الحكومة الجديدة وفقا لمرسوم رئاسي، وياسين جابر وزيرا للمالية، ويوسف رجي وزيرا للخارجية والمغتربين، وأحمد الحجار وزيرا للداخلية والبلديات، وميشال منسى وزيرا للدفاع.

وعقب إعلان تشكيل الحكومة، قال سلام إن "الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ.. وستسعى الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطن والدولة".

وأضاف "سيكون على الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب المضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية وتنفيذ اتفاق الطائف".

وتعهد بأن تعمل حكومته "بالتجانس بين مختلف أعضائها وألا يكون التنوع مصدر تعطيل" لعملها.

وأردف قائلا "أضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات ونضع الأسس للإصلاح والإنقاذ.. وآمل أن نطلق معا ورشة عمل بناء لبنان الجديد".

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وذكرت مراسلة الجزيرة كاترين حنا أن الحكومة اللبنانية الجديدة لا تتضمن الثلث المعطل لأي فريق سياسي، وأن أعضاءها لن يترشحوا للانتخابات التشريعية المقبلة.

ردود

وفي أولى ردود الفعل بعد إعلان الحكومة، رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت بتشكيلها، معتبرة أنها تمثل "فصلا جديدا ومشرقا" للبلاد.

وقالت -في تعليق على منصة إكس- "إن تشكيل الحكومة اليوم يمهد لفصل جديد ومشرق للبنان. تتطلع الأمم المتحدة إلى العمل مع حكومة لبنان في جهودها الرامية إلى تعزيز الإصلاحات الأساسية وتوطيد الأمن والاستقرار من خلال التنفيذ الكامل للقرار 1701".

يشار إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان يأتي بعد محادثات استمرت أكثر من 3 أسابيع مع مختلف الأحزاب السياسية حيث تُوزع المناصب الحكومية بنظام المحاصصة.

وكانت حالة من الجمود قد سادت خلال الأيام الماضية بشأن الوزراء الشيعة، الذين عادة ما يعينهم حزب الله وحليفته حركة أمل.