صفقة أسلحة أميركية لإسرائيل تضم آلاف القنابل والصواريخ

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم السبت- عن صفقة أسلحة لإسرائيل تفوق قيمتها 7 مليارات دولارات، وتشمل آلاف القنابل والصواريخ.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) -في بيان- إن الخارجية وافقت على بيع محتمل لذخائر ومجموعات توجيه لإسرائيل بقيمة تقدر بما يصل إلى 6.75 مليارات دولار.

وأضاف البنتاغون أن وزارة الخارجية أقرت أيضا بيع صواريخ "هيلفاير" لإسرائيل بقيمة 660 مليون دولار.

من جهته، قال "أكسيوس" الإخباري الأميركي إن صفقة الأسلحة لإسرائيل تشمل نحو 18 ألف قنبلة للطائرات يبدأ تسليمها خلال 2025.

وأضاف الموقع أن الصفقة تتضمن 3 آلاف صاروخ هيلفاير يبدأ تسليمها عام 2028.

وقبل نحو أسبوعين، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس الأميركي ترامب أوعز إلى البنتاغون بإنهاء التعليق الذي فرضته إدارة سلفه على إمدادات القنابل التي تزن ألفي رطل (نحو طن) إلى إسرائيل.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن 1800 من هذه القنابل من طراز "إم كيه (مارك) 84" -والتي كانت مخزنة بالولايات المتحدة- ستحمّل على سفينة لإرسالها إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وقبل أيام من انتهاء ولايته، وافقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، وشملت الصفقة قذائف مدفعية عيار 155 مليمترا وصواريخ.