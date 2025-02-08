دول البلطيق تبدأ الانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية

باشرت دول البلطيق الانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية، اليوم السبت، الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينيتش، على ما أفادت الشركة العامة المشغلة لشبكة الكهرباء في ليتوانيا (ليتغريد) لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الناطق باسم الشركة ماتاس نوريكا "أؤكد أن عملية الانفصال بدأت الساعة السادسة (بالتوقيت المحلي)"، بعدما فصلت ليتوانيا وصلاتها الكهربائية مع بيلاروس وروسيا.

وكان هذا المشروع قد بدأ قبل سنوات، وأصبح ملحا مع نشوب الحرب الروسية الأوكرانية قبل 3 سنوات تقريبا.

ومن خلال هذه العملية، تنفصل دول البلطيق الثلاث ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، وهي جمهوريات سوفياتية سابقة، عن الشبكة الروسية الموصولة بها منذ حقبة الاتحاد السوفياتي، لمنع موسكو من استخدامها سلاحا ضدها.

وقال وزير الطاقة الليتواني زيغيمانتاس فايسيوناس "ننزع من روسيا إمكان استخدام شبكة الكهرباء كوسيلة ابتزاز جيوسياسي".

وكان الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا قال إنه مقتنع بأن توصيل شبكة كهرباء دول البلطيق بشبكة غربي أوروبا سيتم دون عقبة.

وأثناء هذا الفراغ الذي يمتد يوما واحدا، ستعمل الدول الثلاث كنوع من أنواع "جزر الكهرباء"، في حين تنفذ الخطوات النهائية للتحويل.

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وذكر ناوسيدا في زيارة لمحطة طاقة بمدينة إلكتريناي الخميس الماضي "أود أن أؤكد للجميع أنه تم التفكير جيدا في كل شيء، وتم الاستعداد لجميع السيناريوهات، ولا شك لدي في أن عملية التزامن ستتم بسلاسة".

وقد انضمت دول البلطيق الثلاث إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الطلسي (ناتو) في العام 2004.