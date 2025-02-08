حزب مودي يحقق الأغلبية في الانتخابات التشريعية بمنطقة نيودلهي

فاز حزب بهارتيا جناتا القومي الهندوسي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمعظم المقاعد في انتخابات الهيئة التشريعية في منطقة نيودلهي، ذات الأهمية الكبيرة في الإقليم الاتحادي الهندي، الذي يضم نيودلهي للمرة الأولى منذ ربع قرن.

وحصل الحزب على 47 مقعدا في الجمعية التشريعية المكونة من 70 عضوا، والتي تضم عاصمة الهند التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، مطيحا بحزب "عام آدمي" الذي حكم نيودلهي منذ عام 2015. والذي حصل على 22 مقعدا في تلك الانتخابات.

أما حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند، فخسر جميع المقاعد التي ترشح لها للمرة الثالثة على التوالي. كما خسر مؤسس وزعيم حزب"عام آدمي" أرفيند كيجريوال ونائبه مانيش سيسوديا مقعديهما، على الرغم من أن حزبهما بنى دعما واسع النطاق بسياساته في مجال الرعاية الاجتماعية وحركة مكافحة الفساد.

وقال كيجريوال في بيان مصور أثناء تهنئته لحزب بهاراتيا جاناتا على فوزه "نحن نقبل تفويض الشعب بتواضع كبير، ونأمل أن يفي حزب بهاراتيا جاناتا بوعوده الانتخابية".

وأضاف "لقد قمنا بكثير من العمل في مجال الصحة والتعليم والبنية الأساسية في السنوات العشر الماضية. ولن نلعب دور المعارضة البناءة فحسب، بل سنظل أيضا بين الناس ونستمر في خدمتهم".

حفاوة

ولوح أنصار حزب بهاراتيا جاناتا بأعلام الحزب وملصقات مودي، ورددوا شعارات ورقصوا خارج مقر الحزب في العاصمة، بينما بدأت نتائج التصويت تتسرب، حيث توقعت معظم استطلاعات الرأي فوز الحزب.

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وقال أميت شاه من حزب بهاراتيا جاناتا، وهو وزير داخلية قوي في الهند، إن فوز حزبه يدل على أن "الناس لا يمكن تضليلهم بالأكاذيب في كل مرة.. وتحت قيادة مودي، سيجعل حزب بهاراتيا جاناتا نيودلهي العاصمة رقم 1 في العالم من خلال الوفاء بجميع الوعود".

وأضاف في بيان له "إن انتصارنا هو علامة على إيمان الناس برؤية رئيس الوزراء مودي للتقدم".

ويُنظر إلى فوز الحزب الحاكم اليوم على أنه دفعة كبيرة لحزب بهاراتيا جاناتا بعد فشله في تأمين الأغلبية بمفرده في الانتخابات الوطنية العام الماضي، لكنه شكل الحكومة مع شركاء الائتلاف.

وقبل الانتخابات، خفض حزب مودي ضرائب الدخل على الطبقة المتوسطة التي تعمل بأجر، والتي تعد واحدة من الكتل الانتخابية الرئيسية للحزب، في الميزانية الفدرالية.

وخلال الحملة الانتخابية، عرض كل من مودي وكيجريوال تجديد المدارس الحكومية وتوفير الخدمات الصحية المجانية والكهرباء، إلى جانب راتب شهري يزيد على ألفي روبية (25 دولارا) للنساء الفقيرات.

إساءة استخدام وكالات التحقيق الفدرالية

يذكر أنه تم القبض على زعيم حزب الشعب الهندي أرفيند كيجريوال العام الماضي مع اثنين من زعماء الحزب الرئيسيين بتهمة تلقي رشاوى من موزع الخمور. وقد نفوا الاتهامات، قائلين إنها جزء من مؤامرة سياسية.

وأفرجت المحكمة العليا عن كيجريوال بكفالة. لكنه تخلى لاحقا عن منصب رئيس الوزراء لأقدم زعيمة حزبية، أتيشي، التي فازت بمقعدها اليوم.

وأدانت أحزاب المعارضة على نطاق واسع اعتقال كيجريوال، متهمة حكومة مودي بإساءة استخدام وكالات التحقيق الفدرالية لمضايقة وإضعاف المعارضين السياسيين. وأشاروا إلى عدة مداهمات واعتقالات وتحقيقات فساد لشخصيات معارضة رئيسية قبل الانتخابات الوطنية.

شكل كيجريوال حزب "عام آدمي" في عام 2012 بعد الاستفادة من الغضب العام بشأن فضائح الفساد. وركزت سياساته المؤيدة للفقراء على إصلاح المدارس التي تديرها الدولة وتوفير الكهرباء الرخيصة والرعاية الصحية المجانية ونقل الحافلات للنساء.

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وفي عام 2020، فاز حزب عام آدمي بـ62 من أصل 70 مقعدا في فوز ساحق في آخر انتخابات للهيئة التشريعية للولاية، مقابل حزب بهاراتيا جاناتا الذي فاز بـ8 مقاعد فقط وحزب المؤتمر بدون أي مقاعد.

وتم التصويت على إقصاء حزب بهاراتيا جاناتا من السلطة في دلهي عام 1998 من قبل حزب المؤتمر، الذي أدار الحكومة لمدة 15 عاما.