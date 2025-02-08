ترامب يوقف المساعدات لجنوب أفريقيا ويتهمها بالعدوانية تجاه أميركا

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات المالية لدولة جنوب أفريقيا، وهاجم سياسة بريتوريا الخارجية، خاصة في ما يتعلق بملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وأوضح البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي يستهدف التعامل مع ما سماها "الأفعال الفظيعة" في جنوب أفريقيا بشأن مصادرة أراض زراعية لأقليات عرقية، في إشارة إلى المزارعين البيض.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيتم العمل على خطة لاستقبال مزارعين جنوب أفريقيين وأسرهم كلاجئين.

وقال ترامب إن هناك سياسات حكومية لا حصر لها في جنوب أفريقيا تهدف إلى تقويض تكافؤ الفرص في التوظيف والتعليم والأعمال التجارية.

وأضاف أن "قانون مصادرة الأراضي الزراعية لأقليات عرقية سبقه خطاب بغيض وإجراءات حكومية تغذي العنف غير المتناسب ضد بعض ملاك الأراضي" معتبرا أن جنوب أفريقيا اتخذت ما وصفها بمواقف عدوانية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها.

غزة وإيران

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن بريتوريا اتهمت إسرائيل بالإبادة الجماعية (في غزة) أمام الجنائية الدولية بدل حماس، على حد تعبيره.

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كما قال ترامب إن جنوب أفريقيا أعادت تنشيط علاقاتها مع إيران لتطوير الترتيبات التجارية والعسكرية والنووية

واعتبر أن تقويض جنوب أفريقيا لسياسات الولايات المتحدة الخارجية يشكل تهديدات لأمنها ومصالحها وحلفائها وشركائها الأفارقة، مشددا على أن بلاده لن تتسامح مع ذلك، ولا يمكنها أن تدعم قيام هذا البلد بتقويض السياسة الخارجية الأميركية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قانونا يسمح للحكومة -في ظروف معينة- بمصادرة أراضٍ من أجل المصلحة العامة بدون تقديم أي تعويض على الإطلاق.

وقبل أيام، رد رامافوزا على اتهامات الرئيس الأميركي مؤكدا أن بلاده لم تصادر أي أراضٍ، مضيفا أن قانون نزع الملكية منصوص عليه دستوريا.

وتعد قضية الأراضي بجنوب أفريقيا مثيرة للانقسام، إذ تثير الجهود المبذولة -لمعالجة عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري- انتقادات من المحافظين، ولا سيما إيلون ماسك الملياردير المولود بهذا البلد، وهو من أقرب مستشاري الرئيس ترامب.

يذكر أن الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا -التي تشكل 9% من سكان البلاد منذ الفترة الاستعمارية- تستحوذ على 75% من الأراضي الصالحة للزراعة.