بينهم مصور الجزيرة.. توقعات بإجلاء الدفعة السابعة من مرضى غزة

يتوقع اليوم السبت إجلاء الدفعة السابعة من المرضى في قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

ومن المرتقب أن يغادر 50 فلسطينيا القطاع ضمن الدفعة السابعة، بينهم الزميل فادي الوحيدي مصور قناة الجزيرة، والذي أصيب قبل أشهر برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على القطاع.

وظل الوحيدي يعاني من آثار إصابته في ظل عدم توفر العلاج اللازم له في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية.

ومنع مصور قناة الجزيرة من السفر للعلاج لعدة أشهر من قبل قوات الاحتلال مما ضاعف من آثار إصابته، وقال مراسل الجزيرة في غزة إن الوحيدي سينقل من معبر رفح البري إلى أحد المستشفيات المصرية لبدء العلاج.

وكان المصور الوحيدي أصيب في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2024 بطلق ناري خلال تغطية العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا، مما أدى إلى إصابته بشلل ومضاعفات خطيرة في الجهازين العصبي والتنفسي.

الآلاف ينتظرون

وغادرت أمس الجمعة الدفعة السادسة القطاع عبر معبر رفح البري، والمكونة من 49 مريضا وجريحا للعلاج في الخارج.

وقال مراسل الجزيرة إن الجانب الإسرائيلي لا يزال يعرقل سفر العديد من المرضى والجرحى ومرافقيهم، لدواع يصفها بأنها أمنية.

إعلان

وتقوم منظمة الصحة العالمية بالإشراف على عملية إجلاء المصابين وفق بروتوكول اتفاق التهدئة الذي يسمح بخروج 50 مريضا مع 3 مرافقين لكل منهم، وتصطف سيارات الإسعاف والحافلات على مقربة من المعبر لنقل المرضى والجرحى.

وعلى بعد مئات الأمتار من معبر رفح الذي يمثل بوابة النجاة الوحيدة، ينتظر آلاف الجرحى فرصتهم للسفر وتلقي العلاج خارج مستشفيات القطاع وسط آمال بزيادة أعداد المسافرين في الفترة المقبلة.