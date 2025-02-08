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باراك: خطة ترامب بشأن غزة هدفها إنقاذ نتنياهو

Israeli Deputy Prime Minister and Defence Minister Ehud Barak talks during a session "What if Iran develops a nuclear weapon" at the WEF meeting 2012 in Davos on January 27, 2012. More than 2,600 businessmen, politicians, leaders of non-governmental organisations or scientists and hundreds of journalists pack the resort each year for the World Economic Forum.
إيهود بارك وصف خطة ترامب لإعادة توطين سكان غزة بأنها "محض خيال" (الفرنسية)
8/2/2025

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة تهدف لإنقاذ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أزمته السياسية.

ووصف باراك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية خطة ترامب بأنها ضرب من "الخيال ولم يتم دراستها بجدية، مشددا على أنها غير قابلة للتنفيذ وقد تثير استياء دول عربية.

ولفت إلى أن ترامب يطرح سيناريوهات صعبة لتحفيز الدول العربية على تقديم مقترحات أفضل، وأشار إلى أنه من المحتمل أن تقترح الدول العربية المعتدلة في المنطقة نهجا أفضل من خطة ترامب التي وصفها بـ"غير المدروسة".

واقترح باراك أن تتولى جامعة الدول العربية قيادة جهود إعادة إعمار غزة، مع التأكيد على ضرورة ما وصفه بإزالة حركة حماس من المؤسسات الحاكمة في القطاع، كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى التركيز على تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار لضمان عودة جميع المحتجزين.

وكان الرئيس الأميركي قد كشف الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي جمعه بنتنياهو في البيت الأبيض عن خطة أميركية للسيطرة على قطاع غزة وترحيل سكانه وإعادة توطينهم في دول أخرى وتحويل القطاع إلى "ريفيرا" الشرق الأوسط، وهي الفكرة التي أثارت دهشة وانتقادا ورفضا عربيا ودوليا واسعا.

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المصدر : الجزيرة

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