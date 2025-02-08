باراك: خطة ترامب بشأن غزة هدفها إنقاذ نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة تهدف لإنقاذ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أزمته السياسية.

ووصف باراك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية خطة ترامب بأنها ضرب من "الخيال ولم يتم دراستها بجدية، مشددا على أنها غير قابلة للتنفيذ وقد تثير استياء دول عربية.

ولفت إلى أن ترامب يطرح سيناريوهات صعبة لتحفيز الدول العربية على تقديم مقترحات أفضل، وأشار إلى أنه من المحتمل أن تقترح الدول العربية المعتدلة في المنطقة نهجا أفضل من خطة ترامب التي وصفها بـ"غير المدروسة".

واقترح باراك أن تتولى جامعة الدول العربية قيادة جهود إعادة إعمار غزة، مع التأكيد على ضرورة ما وصفه بإزالة حركة حماس من المؤسسات الحاكمة في القطاع، كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى التركيز على تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار لضمان عودة جميع المحتجزين.

وكان الرئيس الأميركي قد كشف الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي جمعه بنتنياهو في البيت الأبيض عن خطة أميركية للسيطرة على قطاع غزة وترحيل سكانه وإعادة توطينهم في دول أخرى وتحويل القطاع إلى "ريفيرا" الشرق الأوسط، وهي الفكرة التي أثارت دهشة وانتقادا ورفضا عربيا ودوليا واسعا.