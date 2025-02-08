اليمين الأوروبي المتطرف يشيد بـ"إعصار ترامب"

أشاد زعماء أحزاب اليمين المتطرف في تحالف "وطنيون من أجل أوروبا"، ثالث أكبر كتلة تصويت في البرلمان الأوروبي، بعودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة خلال تجمع عقدوه في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم السبت تحت شعار "لنجعل أوروبا عظيمة من جديد".

شارك في الفعالية رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، بالإضافة إلى زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان، وزعيم حزب الحرية الهولندي خيرت فيلدرز.

وقال أوربان أمام نحو ألفين من أنصار اليمين المتطرف الذين لوح معظمهم بالعلم الإسباني "إعصار ترامب غير العالم في غضون أسابيع قليلة بالأمس كنا مارقين، واليوم أصبحنا التيار الرئيسي".

وانتقد المتحدثون الهجرة، ودعا معظمهم إلى "استرداد جديد"، مستخدمين لفظا بالإسبانية يشير إلى إعادة الممالك المسيحية غزو الأجزاء التي كانت تحت سيطرة المسلمين في شبه جزيرة أيبيريا خلال العصور الوسطى.

كما تحدثوا عن منظمات إنقاذ المهاجرين ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اللذين قوبل ذكر اسميهما بصيحات استهجان.

تشكل تكتل الوطنيين بعد الانتخابات الأوروبية في مايو/أيار 2024 ويتكون من 86 نائبا من 14 دولة، يمثلون ما مجموعه 19 مليون صوت. وتم اختيار مدريد لعقد أول قمة رسمية لهم حتى يتمكن رئيس التكتل سانتياغو أباسكال، زعيم حزب فوكس الإسباني، من استضافتها.

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وقال الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا في بيان إنه يرفض ما وصفها "بزمرة المتطرفين"، مضيفا "لن ينجحوا في جعل رؤيتهم الانقسامية للعالم تسود في هذا البلد".