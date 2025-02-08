المغرب والعراق: تهجير الفلسطينيين سابقة خطيرة

أعلن المغرب والعراق اليوم السبت رفضهما واستنكارهما للدعوات التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرين أنها تمثل "سابقة خطيرة تهدد أمن واستقرار المنطقة".

جاء ذلك في بيان مشترك اليوم عقب انتهاء زيارة بدأها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للمغرب الأربعاء، وأجرى خلالها مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وأكد الوزيران -حسب البيان- أن "خطوة تهجير الفلسطينيين تمثل سابقة خطيرة منافية لقواعد القانون الدولي والإنساني".

وأشاد حسين "بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس (تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي)، من أجل دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن مدينة القدس الشريف"، وفق البيان.

ولفت البيان إلى أن "المملكة أشادت بجهود العراق في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعبين الفلسطيني واللبناني وجهوده في تحقيق الاستقرار في المنطقة ووقف إطلاق النار، ودوره الفاعل في إيقاف التوتر وتوسع دائرة الصراع".

كما طالب الوزير العراقي الدول العربية والإسلامية بتنسيق مواقفها للخروج بموقف موحد ضد مخطط تهجير الفلسطينيين الذي وصفه بالخطير.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد كشف الثلاثاء الماضي -خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض- عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول أخرى، قبل أن يعلن الجمعة أنه "ليس مستعجلا" بشأن الخطة على وقع ردود فعل دولية وإقليمية رافضة للمخطط.

إعلان

ويروّج ترامب، منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.