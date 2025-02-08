أخبار|إيران

المرشد الإيراني يلتقي وفدا من حركة حماس

استقبل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم السبت، وفداً من مجلس قيادة حركة حماس في طهران صفحة Khamenei.ir تويتر
المرشد الإيراني يستقبل وفدا من قيادات حركة حماس (حساب خامنئي على منصة إكس)
8/2/2025

استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي صباح اليوم السبت في إيران وفدا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

والتقى خامنئي وفد حماس المكون من رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، والقياديين خليل الحية ونزار عوض الله.

ونشر حساب المرشد الإيراني على منصة "إكس" صورا من اللقاء، في حين لم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية أي تفاصيل عن الاجتماع.

وكانت إيران أكدت سابقا أن اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة يعد ّانتصارا للمقاومة الفلسطينية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "شعب فلسطين وقف ضد الكيان الصهيوني بقوة وكرامة وحقق هذا الإنجاز العظيم"، وفق تعبيره.

المصدر : الصحافة الإيرانية + رويترز

إعلان