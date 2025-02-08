المرشد الإيراني يلتقي وفدا من حركة حماس

استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي صباح اليوم السبت في إيران وفدا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

والتقى خامنئي وفد حماس المكون من رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، والقياديين خليل الحية ونزار عوض الله.

ونشر حساب المرشد الإيراني على منصة "إكس" صورا من اللقاء، في حين لم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية أي تفاصيل عن الاجتماع.

رئیس و اعضای شورای رهبری مقاومت فلسطین حماس صبح امروز با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. pic.twitter.com/SD1lFWxkom — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) February 8, 2025

وكانت إيران أكدت سابقا أن اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة يعد ّانتصارا للمقاومة الفلسطينية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "شعب فلسطين وقف ضد الكيان الصهيوني بقوة وكرامة وحقق هذا الإنجاز العظيم"، وفق تعبيره.