الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات في الضفة ويطبق الحصار على طمون والفارعة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات ومداهمات لمدن وبلدات في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، واشتبكت مع مقاومين فلسطينيين في مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية شمالي الضفة، وبلدات كوبر شمال غرب رام الله، وسلواد شمال رام الله، واليامون غرب جنين بالضفة المحتلة.

وأكدت تلك المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مجددا المنطقة الشرقية لنابلس، واعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل في مخيم بلاطة شرق نابلس، كما شرعت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في مخيم بلاطة.

ودهمت قوات الاحتلال المخيم بعدد من الآليات العسكرية ترافقها جرافة عسكرية، وشرعت في تدمير البنى التحتية بالمخيم، وأغلقت شارع السوق وسط المخيم بالسواتر الترابية. في حين اعتلى جنود قناصة أسطح المنازل وسط انتشار كثيف لجنود الاحتلال في أزقة المخيم.

وفي طولكرم شمالي الضفة، استهدف مقاومون قوة من جيش الاحتلال تحصنت داخل بناية سكنية في محيط مخيم طولكرم بالضفة، بينما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة نحو مدينة طولكرم من بوابة نتساني عوز.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال دهمت حي الشهيد محمود طوالبة، الواقع بين مدينة ومخيم جنين، وأطلقت قنابل الصوت خلال تلك العملية.

🌐 تغطية صحفية | قوات الاحتلال تقتحم بلدة اليامون غرب جنين pic.twitter.com/8Vv1XTFv7f — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 8, 2025

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مداهمات

وبالتوازي مع تلك الاقتحامات، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل عائلات الأسرى الذين يتوقع الإفراج عنهم اليوم ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المقرر الإفراج عنه اليوم جمال الطويل في البيرة بالضفة.

كما اقتحمت أيضا منازل عائلات أسرى من سلواد شرق رام الله مقرر الإفراج عنهم اليوم في صفقة التبادل.

طمون وجنين

وإلى ذلك، أطبقت قوات الاحتلال حصارها على طمون ومخيم الفارعة في الضفة، ودمرت أكثر من 100 منزل في مخيم جنين، كما ألقت مسيرات الجيش الإسرائيلي قنابل على منازل عند المدخل الغربي للمخيم.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، للجزيرة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بمزيد من الجنود إلى المخيم ومحيطه، وقامت بتجريف وتدمير عدد من المنازل.

وكانت قوات الاحتلال أجبرت آلاف الفلسطينيين، منذ بدء العملية العسكرية، على النزوح من المخيم، من خلال عمليات التدمير التي لحقت بأكثر من 100 منزل.

آليات الاحتلال تشرع بتدمير البنية التحتية في مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/Yv3KcfSc2v — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 7, 2025

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم بلدة اليامون غرب جنين، وبلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة.

وفي تطور آخر، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الطفل صدام رجب البالغ 7 سنوات من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم أثناء وجوده في بيت جده قبل أسبوع. وأظهرت صور لحظة إطلاق النار على الطفل وسقوطه على الأرض.