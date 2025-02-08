اعتقالات بالضفة والاحتلال يمنع عائلات الأسرى المحررين من الاحتفال

شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها دهم منازل فلسطينية وتخريب لمحتوياتها، وتركزت على منازل عائلات أسرى يتوقع الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين هيثم وسمير الجعبري من بلدة اليامون غربي جنين بالضفة الغربية، كما حاصرت منزلا وطالبت من بداخله بتسليم أنفسهم.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية شمالي الضفة، وبلدات كوبر شمال غرب رام الله، وسلواد شمال رام الله، واليامون غربي جنين بالضفة المحتلة.

وأكدت تلك المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مجددا المنطقة الشرقية لنابلس، واعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل في مخيم بلاطة شرقي نابلس، كما شرعت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في المخيم.

وفي طولكرم شمالي الضفة، استهدف مقاومون قوة من جيش الاحتلال تحصنت داخل بناية سكنية في محيط مخيم طولكرم، بينما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة نحو المدينة من بوابة نتساني عوز.

في السياق ذاته، انسحب الجيش الإسرائيلي من بلدة طمون جنوب طوباس شمال الضفة، كما تمكن الفلسطينيون من مغادرة منازلهم لتفقد الأضرار التي خلفها جيش الاحتلال.

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من جهة أخرى، ذكر مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال دهم منازل في الضفة والقدس لعدد من عائلات الأسرى المتوقع الإفراج عنهم اليوم.

ودهمت قوات الاحتلال منازل عائلات 5 أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل في قرية دير نظام شمال غربي رام الله بالضفة الغربية.

تهديد عائلات الأسرى

واقتحمت قوات إسرائيلية منزل الأسير القيادي في حركة حماس جمال الطويل في منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة وسط الضفة، وحذرت عائلته من القيام بأي احتفالات.

كذلك اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة كوبر شمال رام الله، ودهم منزل عائلة الأسير شادي فخري البرغوثي، وهدد عائلته محذرا من القيام بأي مظاهر احتفالية بتحرره.

والبرغوثي معتقل منذ 2004، ومحكوم عليه بالسجن 27 عاما، وورد اسمه في قائمة المرتقب الإفراج عنهم اليوم.

وفي سلواد شرقي رام الله، دهمت قوات إسرائيلية منزلي عائلتي الأسيرين رأفت حامد وعاطف الصالحين المزمع الإفراج عنهما بالصفقة، ووجهت التهديدات ذاتها لعائلتهما.

وضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، يتوقع أن تفرج إسرائيل اليوم السبت عن 183 أسيرا فلسطينيا، بينهم 18 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و54 أسيرا من أصحاب الأحكام العالية، و111 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023

ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 600 محكومون بالمؤبد.