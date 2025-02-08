إعلامي إسرائيلي: السنوار خدعنا وكنّا عميانا وأغبياء

سلط الناقد التلفزيوني الإسرائيلي دورون بروش الضوء على حلقة وثائقية بثتها قناة "كان" عن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار.

وجاءت الحلقة ضمن مسلسل وثائقي بعنوان "أعداء"، تبثه القناة الإسرائيلية منذ عام 2021، ويتناول شخصيات عربية وإسلامية تعدها إسرائيل أعداء لها، مثل الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين والرئيسين المصريين جمال عبد الناصر وأنور السادات والرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات ومرشد الثورة الإيرانية السابق آية الله علي الخميني.

ويعتمد المسلسل على سرد تاريخ هذه الشخصيات، بالإضافة إلى مقابلات مع قادة من المخابرات الإسرائيلية وشخصيات قريبة منهم.

ووصف بروش -في مقاله بصحيفة معاريف- الحلقة التي تناولت السنوار بأنها "مذهلة وشنيعة"، متسائلا: "كيف جعلَنا هذا الرجلُ القاتل نبكي تحت أنوفنا؟".

وأضاف أن الحلقة كشفت عن طفولة السنوار ومسيرته، موضحا كيف كانت إسرائيل "عمياء وغبية" لتركه "يسفك دماءنا بهذه الطريقة".

ووفقا للمسلسل، وُلد السنوار في مخيم للاجئين وعاش طفولة صعبة. وعندما كبر، بدأ "تطرّفه الديني" بالظهور، وانضم إلى حركة حماس بعد لقائه مع مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين.

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وتميّز السنوار بـ"قسوته"، خاصة في تعامله مع المتعاونين مع إسرائيل، وحُكم عليه بـ5 أحكام بالسجن المؤبد. واستغل فترة سجنه لتعلم العبرية والثقافة الإسرائيلية، بهدف "إعادة بناء فلسطين على أنقاض إسرائيل" في المستقبل.

"خدعنا بمهارة"

وأشار بروش إلى أن إسرائيل تجاهلت تهديدات السنوار للضباط الإسرائيليين في أثناء التحقيقات معه، إذ قال لهم "يوما ما سأكون صاحب الأرض، وأنتم السجناء الذين سيتم استجوابكم".

ورغم ذلك، تعاملت إسرائيل مع هذه التصريحات على أنها "تفاخر" حتى تم الإفراج عنه في صفقة شاليط عام 2011، وأثبت السنوار أنه "لا يتحدث فحسب، بل يتصرف أيضا".

وأعرب بروش عن دهشته من قدرة السنوار على بناء وتجهيز غزة وفق خطة متعددة المراحل، تضمنت تدريب آلاف الأشخاص استعدادا للهجمات، من دون أن تتسرب أي معلومات إلى إسرائيل.

وقال "مشاهدة الحلقة تثير الدهشة والغضب.. الدهشة لأنه تمكن من فعل كل هذا تحت أنف إسرائيل، والغضب لأنه خدعنا بمهارة".

ووجه الإعلامي انتقادات حادة لضباط المخابرات والقادة العسكريين الإسرائيليين، واصفا إياهم بـ"الحمقى والكسالى"، إذ فشلوا في كشف تحركات السنوار رغم قربهم الجغرافي من غزة، وتساءل: "كيف تم خداع جميع من كانوا من المفترض أن يكونوا في حالة تأهب قصوى؟".

واختتم بروش مقاله بتعليق لاذع، قائلا: "شاهد كيف خدعنا يحيى السنوار، واستمتع بوقتك"، في إشارة إلى الإحباط والغضب الذي يشعر به كثير من الإسرائيليين بعد الكشف عن تفاصيل إخفاقهم.

وأكد الجيش الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي استشهاد السنوار خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن العملية لم يكن مخططا لها مسبقا وحدثت "بالصدفة".