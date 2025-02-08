عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة يتجاوز 48 ألفا

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، مع تواصل انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض واستشهاد آخرين جراء تداعيات الحرب.

وأكدت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 48 ألفا و181 شهيدا، في حين ارتفعت حصيلة المصابين إلى 111 ألفا و638 مصابا.

وأوضحت الوزارة أن ذلك أتى بعد وصول 26 شهيدا إلى المستشفيات في اليومين الماضيين، منهم 22 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض و4 شهداء جدد و5 إصابات.

وأفادت بإضافة 572 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء بعد اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وأوضحت أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يتعذر على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولم توضح الوزارة أسباب استشهاد الشهداء الأربعة الجدد، لكن مصدرا طبيا أكد أن طفلا فلسطينيا لقي مصرعه أمس الجمعة جراء انفجار ذخائر من جيش الاحتلال بمدينة رفح جنوبي القطاع.

كما أعلن المكتب الإعلامي اليوم مصرع طفلتين وإصابة طفل ثالث جراء سقوط جدار من منزل تعرض لقصف إسرائيلي سابق في مدينة غزة، فضلا عن استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بمواقع مختلفة بالقطاع منذ بدء وقف إطلاق النار.

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ومن المرجح ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي مع تواصل انتشال الشهداء من تحت الركام في ظل تأخر دخول المعدات والآليات اللازمة لتسريع العملية.