أسرى محررون يروون للجزيرة لحظات لقاء الأحبة بعد جحيم السجون الإسرائيلية

عبّر أسرى فلسطينيون محررون لقناة الجزيرة عن فرحتهم بلقاء ذويهم بعد سنوات من التعذيب والتنكيل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ودعوا إلى ضرورة تسليط مزيد من الضوء على أوضاع بقية الأسرى في زنازين الاحتلال.

وقال الأسير الفلسطيني المحرر شادي فخري البرغوثي إنه ينتظر بفارغ الصبر اللقاء الذي سيجمعه بوالدته، وكشف عن أنه لأول مرة منذ 45 سنة يلتئم شمله هو وعائلته.

ومن داخل السيارة التي كانت تقله رفقة شقيقه ووالده، عبّر شادي عن اشتياقه إلى لقاء والدته، بعد الإفراج عنه وعن عشرات الأسرى الفلسطينيين في الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووصف شادي ظروف السجن بأنها قاسية جدا، إذ كان الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في تعذيب الأسرى، بالإضافة إلى الحرمان من الأكل والأدوية وممارسات أخرى مثل الإهانة واقتحام غرف الأسرى ومصادرة ممتلكاتهم.

وأكد أنه فقد نحو 35 كيلوغراما من وزنه بسبب سياسة التجويع التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي عليهم.

كما عمد الاحتلال إلى منع الأسرى من ممارسة شعائرهم الدينية، خاصة الصلاة وصلاة الجمعة، ويقول شادي إنهم صبروا رغم أقسى أنواع التعذيب التي مورست بحقهم.

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وكشف الأسير المحرر أنه قبل لحظات من الإفراج عنهم نكّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهم، مؤكدا في السياق نفسه أن تلك الممارسات لا تزال مستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهناك حالات مرضية مستعصية.

ووصف ما يجري في سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين بأنه موت بطيء، ودعا إلى تسليط الضوء على قضية هؤلاء الأسرى. كما شكر قناة الجزيرة على تغطيتها المتواصلة للموضوع.

وحسب المحلل السياسي سعيد زياد، فإن عائلة البرغوثي يشهد لها بالنضال، وقدمت كثيرا من الشهداء والأسرى مثل عبد الله البرغوثي ومروان البرغوثي.

وقال إن شادي البرغوثي المفرج عنه كان أسيرا منذ عام 2003، وأسر والده لمدة 22 عاما، وتشظت العائلة لمدة 45 عاما، وهي الحال نفسها لدى كثير من الأسر الفلسطينية.

وفي السياق نفسه، تحدث أسرى محررون للجزيرة عن ظروف السجن القاسية، ووصف يوسف نزال الحياة في سجون الاحتلال بأنها جحيم.

كما قال سند طقاطقة إنه حُرم من زيارة العائلة، وعاش بالسجن أكثر من عام من دون معرفة أي شيء عن الخارج. في حين أكد الأسير المحرر إياد أبو شخيدم أن هذا العام هو من أصعب الأعوام التي مرت عليهم بسجون الاحتلال.

ووفق الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن 7 أسرى محررين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب وضعهم الصحي الصعب، ومن بينهم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جمال الطويل.

ووفقا لمكتب إعلام الأسرى، يفرج الاحتلال اليوم عن 18 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و54 أسيرا من ذوي الأحكام العالية، و111 من أسرى القطاع الذين اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.