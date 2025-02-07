ما مقاتلات "ميراج" الفرنسية التي تسلمتها أوكرانيا؟

أعلنت فرنسا أمس الخميس تسليم أولى طائراتها المقاتلة من طراز "ميراج 2000-5" المقاتلة لأوكرانيا "لمساعدتها" في الدفاع عن مجالها الجوي ضد روسيا.

وتسلمت أوكرانيا أولى المقاتلات، بحسب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، مما يمنح كييف نوعها الثاني من الطائرات الغربية إلى جانب مقاتلات "إف-16" التي سلمها الحلفاء الغربيون العام الماضي.

وقد أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لتسلم طائرات ميراج من فرنسا، قائلا في منشور على حسابه في إكس "وصلت أولى طائرات "ميراج 2000-5″ من فرنسا، مما أضاف إلى قدراتنا الدفاعية الجوية".

وأضاف زيلينسكي "أشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قيادته ودعمه"، معتبرًا أن هذه خطوة أخرى لتعزيز أمن أوكرانيا.

ومن المقرر نقل 6 مقاتلات ميراج من أصل 26 يملكها سلاح الجو الفرنسي إلى أوكرانيا، وفق تقرير الميزانية الفرنسية الصادر عن الجمعية الوطنية في وقت سابق، دون تأكيد وزارة الجيوش الفرنسية.

مواصفات ميراج

وذكرت صحف فرنسية في أكتوبر/تشرين الأول أن أول دفعة من الطائرات التي ستسلم إلى أوكرانيا مكونة من 3 طائرات مسلحة بصواريخ جو-جو من طراز ميكا وصواريخ "كروز سكالب" بالإضافة إلى قنابل موجهة، إلى جانب أن الطائرة مجهزة بمدفعين عيار 30 ملم.

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وقال ليكورنو في أكتوبر/تشرين الأول إن الطائرة "ميراج 2000-5" هي نسخة من الطائرة ذات التفوق الجوي، وإن الطائرات المخصصة لأوكرانيا يجري تحديثها بمعدات جديدة للقتال جو-أرض، أما الطائرة "ميراج 2000 دي" التي تستخدمها القوات الجوية الفرنسية فهي نسخة للهجوم الأرضي.

وقد حلقت طائرة "ميراج 2000-5" أول مرة في عام 1978، ودخلت نسخة دفاع جوي للخدمة في القوات الفرنسية عام 1984.

وتقول شركة داسو للطيران إنها أنتجت 600 طائرة، وتم تصدير ما يقرب من نصفها إلى 8 دول منها البرازيل والإمارات العربية المتحدة واليونان وتايوان.

وتبلغ كتلة الطائرة القتالية 9.5 أطنان، ويبلغ أقصى وزن للإقلاع 17.5 طنا، وبسرعة قصوى تزيد على 2.2 ماخ، ويمكنها البقاء في محطتها ساعتين و40 دقيقة على مسافة 150 ميلا بحريا من قاعدة انطلاقها، بحسب شركة داسو للطيران، وفق ما أورده موقع "ديفنس نيوز".

وتجري فرنسا استبدالا تدريجيا لأسطول ميراج بطائرات رافال، وتخطط البلاد لإخراج "ميراج 2000-5″ من الخدمة بحلول عام 2029، و"ميراج 2000 دي" بحلول عام 2035.

ووفقًا لتقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي، فإن تكلفة تشغيل طائرة "ميراج 2000-5" تُقدّر بحوالي 17 ألف يورو لكل ساعة طيران، بينما وجد تقرير لمكتب المحاسبة الحكومي الأميركي لعام 2022 أن تكلفة تشغيل طائرة "إف-16" بلغت 26 ألفا و927 دولارًا لكل ساعة طيران في عام 2020.