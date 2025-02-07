كاتس يوبخ مسؤولا عسكريا لانتقاده خطة ترامب لتهجير أهل غزة

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أوعز بتوبيخ رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء شلومي بيندر بسبب تصريحات منسوبة إليه انتقد فيها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، عبر موقعها اليوم الجمعة، إن كاتس أصدر تعليماته لرئيس الأركان هرتسي هاليفي (تنتهي ولايته في مارس/آذار المقبل) بتوبيخ اللواء بيندر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، بسبب مهاجمته خطة ترامب بشأن غزة.

وقال كاتس "لن يكون هناك وضع يُدلي فيه ضباط الجيش الإسرائيلي بتصريحات ضد الخطة المهمة التي قدمها الرئيس ترامب بشأن غزة، أو يعارضون توجيهات المستوى السياسي".

وأضاف وزير الدفاع أنه أمر الجيش بالاستعداد لتنفيذ الخطة المقترحة، قائلا "وهذا بالضبط ما يجب أن يفعله الجيش الإسرائيلي وسيفعله"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن بيندر علق على خطة ترامب قائلا إنها "يمكن أن تقود إلى تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية بشكل فوري".

وجاء ذلك بعد أن كشف ترامب الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، مما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.

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ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي يروّج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وجاء الاتفاق بعد أن ارتكبت إسرائيل بدعم عسكري أميركي، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حرب إبادة في غزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين ودمارا هائلا وسط مجاعة متفاقمة.