قلق في جنوب أفريقيا من تداعيات وقف المساعدات الأميركية

أعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، عن قلقه بشأن التداعيات المحتملة لقرار الولايات المتحدة وقف تمويل برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي في) المسبب لمرض الإيدز، كذلك توفير أدوية مرض السل.

وقال رامافوزا إن التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة يشكل نحو 17% من إجمالي إنفاق جنوب أفريقيا على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.

وجاءت تصريحات رامافوزا ردا على قرار ترامب وقف إرسال المساعدات إلى جنوب أفريقيا.

وتتزايد المخاوف من انسحاب ترامب من الخطة الرئاسية الطارئة لمكافحة الإيدز (بيبفار) التي أطلقها الرئيس الأميركي جورج بوش الابن عام 2003، وهي مبادرة توفر العلاج لمرضى الإيدز حول العالم.

وكان الرئيس الأميركي ترامب قد صرّح بأن الولايات المتحدة لا تؤيد سياسة مصادرة الأراضي في جنوب أفريقيا، مضيفًا أنه سيوقف التمويل المقدم لها حتى يتم التحقيق في الأمر.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّع رئيس جنوب أفريقيا قانونًا يتيح للدولة بمصادرة الأراضي شريطة تقديم تعويض عادل، معتبرًا أن التخطيط العمراني لبعض المدن يعمّق الفوارق العنصرية ويعزز عدم المساواة.

وسبق أن هدد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية ورسوم جمركية بنسبة 100% على جنوب أفريقيا إذا تخلّت عن استخدام الدولار الأميركي.