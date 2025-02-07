غبار وثلوج وأجواء غير مستقرة في 10 دول عربية

تشهد 10 دول عربية، الجمعة، أحوالا جوية غير مستقرة تتراوح بين عواصف رملية ورياح قوية وتساقط ثلوج.

وتشمل هذه الدول قطر والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا والعراق، حيث أصدرت السلطات المختصة تحذيرات بشأن الأحوال الجوية وتأثيراتها المحتملة.

قطر

وأعلنت الأرصاد القطرية، في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، "رصد رياح شمالية غربية قوية السرعة ورؤية أفقية متدنية أقل من 3 كيلومترات بسبب الغبار على بعض المناطق"، داعية لأخذ الحذر.

السعودية

وأصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية إنذارات بدرجات متفاوتة شملت تحذيرات من عواصف ترابية ورياح نشطة تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية في عدة مناطق، بينها المنطقة الشرقية والمدينة المنورة والعاصمة الرياض.

وحذر المركز الوطني أيضا من "عاصفة رملية تؤدي لتدني الرؤية الأفقية"، داعيا لأخذ الحيطة واتباع إرشادات الجهات المعنية، دون تحديد المناطق التي تتأثر.

وفي 4 فبراير/شباط الجاري، توقع المركز أن تشهد معظم مناطق البلاد من الخميس إلى الأحد نشاطا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج.

الكويت

بدورها، حذرت الأرصاد الجوية الكويتية على منصة إكس، من موجة صقيع حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون 3 درجات مئوية، مما أدى إلى تشكّل الصقيع في المناطق الزراعية والصحراوية.

إعلان

البحرين

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية في البحرين "تنبيها جويا" بسبب الرياح القوية، متوقعة وجود أجواء مغبرة ستنتهي السبت.

سلطنة عمان

وتوقعت الأرصاد العمانية في منشور عبر إكس، استمرار فرص هطل أمطار متفرقة، بعضها رعدي، في محافظة مسندم (شمال) وأجزاء من بحر عمان خلال الساعات المقبلة.

فلسطين

ولليوم الثالث، تتأثر فلسطين، بما في ذلك قطاع غزة، بمنخفض جوي مصحوب بعواصف شديدة وأمطار غزيرة، بحسب الأرصاد الجوية.

وقضى آلاف المواطنين في قطاع غزة ليلة قاسية جراء العواصف الشديدة التي اقتلعت خيامهم المهترئة وأبقتهم في العراء يحاولون لملمة ما تبقى من تلك الخيام لإعادة ترميمها مع بزوغ الصباح.

ويفاقم المنخفض الجوي من معاناة النازحين الفلسطينيين في الخيام ومراكز الإيواء حيث يعيشون ظروفا إنسانية متردية جراء نقص الموارد الأساسية والمستلزمات اليومية.

الأردن

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، في بيان الجمعة عبر حسابها الموثق بفيسبوك، من "خطر تشكل الصقيع خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية".

كما نبهت إلى خطر تدني مدى الرؤية بسبب الضباب خاصة في المرتفعات والسهول. وتوقعت أن "تستمر تلك التحذيرات في الأيام الثلاثة المقبلة".

لبنان

وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية بتراكم الثلوج على الطرق الجبلية يومي الجمعة والسبت، متوقعة أن يصل تساقط الثلوج إلى ارتفاع 900 متر.

كما أشار الدفاع المدني اللبناني في منشور عبر إكس، إلى تنفيذ عمليات إنقاذ لعالقين وسط الثلوج في عدة مناطق.

سوريا

وأفاد الدفاع المدني السوري على منصة إكس، بتساقط خفيف للثلوج في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي شمالي البلاد.

العراق

وذكرت هيئة الأنواء الجوية العراقية أن البلاد ستشهد هطل أمطار رعدية، مع فرص لتساقط الثلوج في المناطق الغربية، بالإضافة إلى تشكل الضباب في المناطق الوسطى والشمالية صباح السبت.