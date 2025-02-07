شاهد لحظة إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال قبل استشهاده بطولكرم

انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في صدره خلال العدوان الإسرائيلي على طولكرم، حيث سقط على الأرض وهو يصرخ متألمًا، قبل أن يُعلن استشهاده متأثرا بجراحه.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية مساء اليوم الجمعة، استشهاد الطفل صدام حسين إياد رجب (7 سنوات) من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه من المتوقع تشييع جثمانه بعد وصوله غدا السبت إلى مسقط رأسه، في كفر اللبد شرقي طولكرم.

وكان الشهيد رجب أصيب في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أثناء تواجده في الحي الغربي لمدينة طولكرم، خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها.

استشهد متأثراً بإصابته قبل قليل.. فيديو يوثق لحظة إصابة الطفل صدام حسين رجب، برصاص الاحتلال في طولكرم قبل أيام. pic.twitter.com/VQGmOsgX4j — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 7, 2025

وباستشهاد الطفل صدام رجب، يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ12 على التوالي، إلى 5 فلسطينيين.

وتشير الإحصائيات إلى أن نحو 10 آلاف و400 فلسطيني، أي ما يقرب من ألفين و105 عائلات نزحت قسرا من مخيم طولكرم، وتبقى فقط 400 أسرة داخل المخيم.

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدن وبلدات شمالي الضفة الغربية منذ أكثر من أسبوعين، مخلّفا شهداء وجرحى، واعتقالات، ونسف منازل، ونزوحا قسريا، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.