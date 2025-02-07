خامئني: التفاوض مع أميركا خطوة غير حكيمة ولا تحل مشاكل إيران

قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الجمعة إن التجربة أثبتت أن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة خطوة "ليست ذكية أو حكيمة أو مشرفة".

وأوضح خامئني أن التفاوض مع الولايات المتحدة لن يؤثر على حل المشكلات في إيران، وقال: "قدمنا تنازلات سخية في الاتفاق النووي لكن الأميركيين لم يلتزموا به وألغاه الرئيس دونالد ترمب".

واعتبر المرشد الإيراني أن الأميركيين يعملون على تغيير خريطة العالم على الورق فقط، وهذا لا يمت للواقع بصلة.

وأضاف أنه إذا اعتدت الولايات المتحدة على أمن الشعب الإيراني فسنهاجم أمن بلادهم من دون تردد.

وكان ترامب قال الأربعاء إنه يود التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن التحقق منه مع طهران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس فرض عقوبات تستهدف "شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين".

ونددت إيران بهذه العقوبات، ووصفت الإجراءات التي تستهدف كيانات إيرانية متهمة ببيع النفط الخام إلى الصين بأنها "غير قانونية" و"غير مبررة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في بيان اليوم الجمعة "إن قرار الحكومة الأميركية الجديدة بالضغط على الشعب الإيراني من خلال منع التجارة القانونية لإيران مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير شرعي وغير قانوني". وأكد أن الخطوة الأميركية "غير مبررة تماما وتتنافى مع القواعد الدولية".

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وتعد هذه العقوبات هي الأولى منذ تنصيب ترامب الذي تعهد في وقت سابق بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة منع طهران من الحصول على سلاح نووي.